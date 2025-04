China-EUA | Analistas estimam que ruptura de mercados pode custar biliões

Uma dissociação entre os mercados de capitais da China e dos Estados Unidos pode custar 2,5 biliões de dólares num “cenário extremo”, advertiu o banco de investimento Goldman Sachs

Os investidores norte-americanos poderiam ser obrigados a vender cerca de 800 mil milhões de dólares em acções chinesas negociadas nas bolsas norte-americanas, em caso de dissociação, afirmaram analistas do banco. A China poderia liquidar as suas participações no Tesouro dos EUA e em acções, no valor de 1,3 bilião de dólares (mais 1,1 bilião de euros) e 370 mil milhões de dólares, respectivamente.

O risco de dissociação entre as duas maiores economias do mundo poderá ir para além do comércio, segundo o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que disse que a opção de retirar empresas chinesas da lista das empresas negociadas nos mercados de capitais dos EUA “está em cima da mesa”.

A Administração de Donald Trump impôs já uma taxa de 145 por cento sobre produtos oriundos da China, enquanto Pequim contra-atacou com uma taxa de 125 por cento sobre todos os bens oriundos dos Estados Unidos e outra de 25 por cento sobre determinados produtos.

“Nos mercados de capitais, os investidores em acções estão muito concentrados no risco renovado de exclusão dos ADR (American Depositary Receipts) chineses”, afirmaram os analistas do Goldman no relatório.

Se a ameaça se concretizar, afectará cerca de 300 empresas, incluindo algumas das maiores empresas tecnológicas da China, que estão cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) ou no Nasdaq, com uma capitalização bolsista conjunta de 1,1 biliões de dólares, de acordo com a Comissão de Análise Económica e de Segurança EUA-China.

De acordo com James Wang, director de estratégia para a China do UBS Investment Bank Research, a exclusão das empresas chinesas dos EUA poderia ter implicações fundamentais significativas, incluindo a redução do acesso a um maior volume de capital nos EUA, a potencial redução dos múltiplos de avaliação, devido à perda da base de investidores e a uma menor liquidez. “No entanto, notamos que o levantamento de capital a partir de ADRs [lotes de ações de uma empresa não-americana negociadas em bolsas de outros países] diminuiu nos últimos anos, enquanto o papel de Hong Kong aumentou”, acrescentou.

Retorno a casa

O grupo Alibaba é a maior empresa chinesa cotada nos EUA, com uma capitalização bolsista actual de 257 mil milhões de dólares. A rival de comércio electrónico PDD Holdings é a segunda, com um valor de mercado de 125,7 mil milhões de dólares.

Em 2022, cinco empresas estatais chinesas – PetroChina, China Petroleum and Chemical Corp, China Life Insurance, Aluminium Corporation of China e Sinopec Shanghai Petrochemical – deixaram de ser cotadas nos EUA devido a uma disputa em matéria de auditoria. A crise foi posteriormente resolvida depois de as autoridades reguladoras de ambas as partes terem chegado a um acordo para permitir a realização de inspecções de auditoria em Hong Kong.

Desde então, muitas empresas cotadas nos EUA procuraram obter cotações secundárias em Hong Kong ou converteram-se num estatuto de dupla cotação primária para evitar a ameaça de exclusão nos EUA.

“Acreditamos que a potencial admissão à cotação em Hong Kong destas empresas poderia provavelmente catalisar uma reavaliação, dada a flexibilidade de os investidores norte-americanos converterem os seus ADR em acções de Hong Kong” em caso de um evento de liquidez perturbador, afirmaram os analistas do Goldman.