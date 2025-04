Xi Jinping homenageia Ho Chi Minh com visita ao seu mausoléu

O Presidente chinês, Xi Jinping, homenageou ontem o herói da independência do Vietname, Ho Chi Minh, com uma visita ao seu mausoléu em Hanói, no âmbito de uma visita ao país integrada num périplo pelo Sudeste Asiático.

À cabeça de uma delegação chinesa de alto nível e com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietname, To Lam, o principal dirigente do Vietname, Xi Jinping levou oferendas ao mausoléu de Ho Chi Minh (1890-1969) na capital vietnamita.

Ho Chi Minh, o mais importante líder revolucionário do Vietname, foi o primeiro presidente da República Democrática do Vietname (Vietname do Norte) de 1951 até à sua morte e é ainda hoje venerado pela maioria dos vietnamitas.

Apesar da oposição do líder à criação de templos e estátuas em seu nome, seis anos após a sua morte, na sequência da vitória do Norte comunista sobre o Sul pró-americano na Guerra do Vietname, o mausoléu onde repousam os seus restos mortais foi construído em Hanói e tornou-se uma das principais atrações da capital.

Durante a visita de Xi ao país do Sudeste Asiático, o Vietname e a China assinaram 45 acordos de cooperação, em áreas como a inteligência artificial (IA), o comércio de produtos agrícolas e a cooperação aduaneira.

Acertar agulhas

A visita de Xi ao país vizinho, com o qual Pequim também mantém tensões, sobretudo relacionadas com disputas territoriais, está carregada de simbolismo e surge numa altura em que ambas as partes ponderam opções face à guerra comercial do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Pequim enfrenta taxas de 145 por cento, às quais respondeu com taxas de 125 por cento, enquanto o Vietname está a negociar reduções nas tarifas de 46 por cento anunciadas e depois temporariamente suspensas por Washington.

Continuando o seu périplo pelo Sudeste Asiático, que considera uma “prioridade diplomática” dadas as profundas relações comerciais entre os dois actores – a China é o principal parceiro comercial da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) – Xi deslocou-se ontem à Malásia, segunda paragem de uma viagem que terminará no Camboja.