Tarifas | UBS aponta para crescimento económico de 3,4%

O UBS AG acrescentou ontem a uma série de revisões em baixa do crescimento da economia chinesa a previsão mais pessimista entre os principais bancos, prevendo que vai expandir-se apenas 3,4 por cento este ano, reflectindo o impacto das tarifas norte-americanas.

O banco suíço, que anteriormente previa um crescimento de 4 por cento em 2025, manteve a sua estimativa para o próximo ano em 3 por cento. Ambas as previsões são as mais baixas de todas as projecções compiladas pela agência Bloomberg.

“O choque tarifário coloca desafios sem precedentes às exportações da China e vai desencadear um grande ajustamento na economia doméstica”, escreveram os economistas do UBS, incluindo Tao Wang, numa nota publicada ontem.

O Goldman Sachs Group e o Citigroup estão entre os bancos globais que reduziram as suas perspectivas para a China nos últimos dias, com a maioria dos economistas a duvidar que Pequim consiga atingir o objectivo oficial de crescimento de cerca de 5 por cento este ano.

Se os actuais aumentos das taxas alfandegárias se mantiverem, é provável que arrastem o crescimento do produto interno bruto da China em mais de 2 por cento, apesar dos estímulos adicionais esperados de Pequim, segundo o UBS. Os economistas admitiram que a sua opinião tem “margens de erro elevadas”, devido à “incerteza extremamente grande” que rodeia a guerra comercial em curso.

As exportações para os EUA deverão cair dois terços nos próximos trimestres e o total dos envios para o estrangeiro poderá cair 10% em termos de dólares este ano, acrescentaram.

“Pensamos que alguns dos outros parceiros comerciais da China também poderão aumentar as tarifas sobre os produtos chineses nos próximos meses, mas provavelmente apenas sobre produtos específicos e não em magnitudes semelhantes às das tarifas dos EUA”, afirmaram.