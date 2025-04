GP | Apuramento dos carros de turismo começa com maior presença macaense

O Campeonato de Carros de Turismo de Macau – Macau Road Sport Challenge vai ter início este fim-de-semana no Circuito Internacional de Guangdong, na cidade de Zhaoqing, a 200 quilómetros a noroeste da RAEM. Para esta prova, que servirá de qualificação para o 72º Grande Prémio de Macau, vai estar na grelha de partida uma dúzia de pilotos de Macau, incluindo cinco nomes portugueses

Entre os sessenta inscritos, todos eles equipados com dois tipos de viaturas – Toyota GR86 (ZN8) ou Subaru BRZ (ZD8) – estão caras bem conhecidas do automobilismo de Macau. Com o mesmo entusiasmo que lhe é reconhecido há décadas, Rui Valente irá novamente conduzir um Subaru BRZ, o mesmo carro com que competiu no Circuito da Guia, em Novembro do ano passado. O piloto da Premium Racing Team tinha, no último Grande Prémio de Macau, um dos carros mais rápidos em termos de velocidade de ponta no pelotão da sua corrida. Por isso, o foco na pré-época esteve noutros aspectos técnicos do carro que vão além do motor.

Também de volta está Célio Alves Dias, após um ano difícil em 2024, muito aquém das suas expectativas. Para isso, o piloto macaense apostou em trocar o chassis do seu Toyota GR86. Este ano, o seu objectivo é contabilizar a vigésima quinta participação no maior evento desportivo de carácter anual da RAEM, pelo que todos os detalhes são importantes.

De volta está também Jerónimo Badaraco (Toyota GR86), piloto que, no Grande Prémio de Macau do ano passado, alcançou o segundo lugar na Macau Road Sport Challenge. Depois de ter estado modesto nas provas de apuramento, “Noni” esteve muito forte nas ruas da cidade, onde foi o melhor piloto macaense, numa corrida ganha por Lei Kit Meng.

Em estreia este ano estará Maximiano Manhão. Trazendo consigo um apelido com enorme tradição no automobilismo de Macau, o jovem Maximiano, que competiu durante vários anos nas provas locais de karting e, em 2022, participou numa prova do Campeonato Chinês de Fórmula 4, vai fazer a sua estreia na Macau Road Sport Challenge com um Toyota GR86.

A presença macaense será reforçada por Dionísio Albino Pereira, piloto regularmente visto nas provas de karting em Coloane, que irá conduzir um Toyota GR86 da LW World Racing Team. Em 2013, competiu no Campeonato de Carros de Turismo de Macau – Macau Touring Car Series, então pilotando um Honda Integra DC5 da equipa PAS Macau Racing Team.

A representação do território nestas provas de apuramento contará igualmente com Ao Chi Wang, Carson Tang, Ip Tok Meng, Chan Chi Ha, Lo Kai Tin e Lou Check In.

Vai ser a doer

Em 2024, a Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC) conseguiu colocar todos os pilotos do Campeonato de Carros de Turismo de Macau no fim-desemana do Grande Prémio. Este ano, tudo indica que o cenário de organizar duas corridas para os pilotos locais será impossível. Como tal, estas corridas de apuramento terão um impacto muito maior, e apenas metade dos agora inscritos terá bilhete de entrada para o maior evento desportivo de carácter anual da RAEM.

Outra novidade para este ano é que todos os carros serão equipados com pneus da marca italiana Pirelli, tal como já tinha acontecido no Grande Prémio. Todavia, este ano existirá um novo composto, igual para todos, o que poderá baralhar as contas dos favoritos. As centralinas continuarão a ser sorteadas, como no passado.

Visto que o número de participantes é elevado, a AAMC irá dividir os pilotos em Grupos A e B, realizando não duas, mas quatro corridas no total. Cada corrida terá 15 voltas, sendo que duas serão disputadas no sábado e outras duas no domingo.