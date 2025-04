Letras&Companhia | Lançada versão chinesa de “A aventurosa viagem do Pátria”

Lançado em Novembro do ano passado, em Portugal, o livro infanto-juvenil “A Aventurosa viagem do Pátria”, da autoria de Filipa Brito Pais, é apresentado este sábado no festival Letras&Companhia, mas em versão chinesa – “祖国号”的冒险之旅 从葡萄牙飞行到澳门 (1924). Eis a história da primeira viagem aérea entre Vila Nova de Mil-Fontes e Macau protagonizada pelos aviadores Sarmento Beires, Brito Pais e Manuel Gouveia

O festival infanto-juvenil Letras&Companhia, promovido pelo Instituto Português do Oriente (IPOR), acolhe este sábado o lançamento da versão chinesa de “A aventurosa viagem do Pátria”, livro da autoria de Filipa Brito Pais, docente, que conta a história da primeira viagem aérea entre Portugal e Macau protagonizada pelos aviadores Sarmento Beires, Brito Pais, tio-bisavô da autora, e o mecânico Manuel Gouveia. No ano passado celebrou-se o centenário desta viagem, e vai daí Filipa quis contá-la a um público mais jovem. A obra conta com ilustrações de Leonor Almeida.

Numa nota enviada à imprensa, Filipa Brito Pais descreve que “como professora do primeiro ciclo, tenho ido a diversas escolas em Portugal e Macau para cumprir o meu dever de memória em relação ao meu tio”. Desta forma, “surgiu a possibilidade de escrever um livro infanto-juvenil que me acompanhasse nas palestras que dou, pela falta de informação adequada ao público mais jovem, e tem feito um sucesso no público mais adulto”.

“A aventurosa viagem do Pátria” tem prefácio do Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como o apoio de diversas entidades ligadas a Macau.

Numa altura em que se conhece a versão traduzida para chinês, a obra já foi apresentada a mais de 2500 alunos em escolas e bibliotecas municipais em Portugal. Coube ao IPOR fazer a tradução da obra.

Aquando do lançamento em Portugal, Filipa Brito Pais afirmou ao HM que muitas histórias da viagem tiveram de ficar de fora, mas que esta é uma homenagem a heróis que ficaram no esquecimento na historiografia portuguesa.

“Não retrata todas as etapas, porque seria impossível que o fizesse por ser para crianças. É um livro cuja história está bastante reduzida, até a pedido do meu editor, porque queria meter todas as peripécias e aventuras que eles viveram. A história de escreverem na tela do avião, na partida, foi uma das que não escrevi. O facto de Manuel Gouveia [o mecânico], dizer que era um homem do Norte, e que se fosse para morrer, morria-se. Outra do banho tomado a água fria que afinal era água a ferver”, contou.

Para a autora, tratam-se de peripécias “demonstrativas de coragem e perseverança, capacidade de liderança”, sendo que este é um livro com uma mensagem forte, para que os jovens “não desistam dos seus sonhos”.

Alimentar a memória

Na mesma nota enviada aos jornais, Filipa Brito Pais descreve o facto de “estes heróis nacionais [terem sido] esquecidos na história por questões políticas”, nomeadamente pela oposição de um dos aviadores à Ditadura Militar de 1926. O facto de o regime ditatorial do Estado Novo ter sido instituído uns anos depois em Portugal, em 1933, contribuiu ainda mais para que esse feito aéreo tenha caído no esquecimento. Para realizar a viagem, foram criadas várias campanhas populares de captação de fundos, mas o percurso aéreo que ficou mais conhecido foi mesmo a viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

“Tive a honra de ter estado presente, em Junho de 2024, em Macau e Hong Kong aquando das celebrações das comemorações do centenário da viagem do meu tio, em representação da família Brito Pais. Terei agora a maior honra de apresentar o livro em chinês e homenagear estes três heróis portugueses na diáspora”, afirmou.

“Brito Pais e Sarmento de Beires sonharam em voar e em honrar a Pátria e Camões, escolhendo o destino de Macau, que nessa época era terra portuguesa. Sem apoios financeiros e com um avião velho e pesado, arriscaram e voaram por países que até então, nunca ninguém tinha ousado voar. Foram muitas as aventuras e poderiam ter desistido perante as adversidades que foram encontrando, mas não! Eles continuaram”, disse ainda na entrevista ao HM.