Fotografia | IIM com nova edição de “À Descoberta de Macau e Hengqin”

O Instituto Internacional de Macau (IIM) volta a organizar uma nova edição do concurso de fotografia “À Descoberta de Macau e Hengqin”, aceitando submissão de imagens até ao dia 26 de Setembro. Segundo uma nota de imprensa, a iniciativa, organizada em parceria com diversas associações locais, pretende “reforçar o sentimento de pertença e promover um conceito de identidade radicado nos valores culturais e históricos de Macau”.

Além disso, o concurso pretende “estimular o conhecimento dos participantes, especialmente entre os jovens, das riquezas do Património Cultural, construído ou não, de Macau, e das tradições que enformam Macau, incluindo atracções da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

O concurso tem duas categorias, destinadas a residentes e não residentes, por forma a “abranger um público vasto”. Os prémios variam entre as 500 patacas para menções honrosas e as cinco mil patacas, no caso do primeiro prémio. Existe ainda um “Prémio Especial” destinado ao melhor trabalho apresentado por um sócio da Associação de Fotografia Digital de Macau, no valor de mil patacas. Após a avaliação pelo júri do concurso, terá lugar uma mostra dos trabalhos em exposição prevista para o final do corrente ano.

Com este concurso, o IIM “espera que os participantes retratem aspectos de Macau, com os quais o autor culturalmente se identifique e mais estime, desde monumentos históricos, edificações, manifestações de natureza cultural (conforme a lista do património imaterial)”.

Podem também ser retratados “hábitos, costumes e crenças, eventos turísticos e festividades populares, tradicionais e religiosas das culturas chinesa, portuguesa e macaense, assim como eventos de cariz internacional, bem como fotografia com criatividade digital, e ainda atracções da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”. As fotografias a concurso devem ter sido tiradas entre Setembro de 2024 e Setembro de 2025.