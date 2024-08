Grande Baía | IC e MGM organizam Fórum e concurso de fotografia

O Instituto Cultural (IC) organiza, em conjunto com a operadora de jogo MGM, o “Fórum do Património Cultural da Zona da Grande Baía”, agendado para Outubro. Neste sentido, foi criado um concurso de fotografia sobre edifícios históricos revitalizados em Macau, que decorre até dia 22 de Setembro.

Segundo uma nota do IC, esta iniciativa “apela à apresentação de trabalhos fotográficos de residentes de Macau de diferentes faixas etárias, procurando apresentar os resultados da revitalização dos edifícios históricos conforme vistos pelo próprio público”.

Haverá duas categorias no concurso, “Estudante” e “Aberta”, sendo que cada categoria contempla prémios que vão desde o “Prémio de Ouro”, “Prémio de Prata”, “Prémio de Bronze” e “Prémios de Mérito”. Os montantes a atribuir variam entre as cinco e as dez mil patacas.

Segundo uma nota do IC, “os edifícios históricos revitalizados são também espaços de qualidade para as actividades culturais e recreativas de Macau, enriquecendo a qualidade de vida dos residentes e o contexto urbano” do território. Os trabalhos de revitalização destes edifícios “são, geralmente, liderados pelo Governo, por entidades privadas ou por outros grupos, que, através do restauro e da integração de novas funções modernas em edifícios históricos, permitem maximizar a utilização dos edifícios históricos”.

Com este processo, dá-se nova vida a estes edifícios que passam a integrar bibliotecas, salas de exposições, cinemas, escolas, parques culturais e criativos, lojas, restaurantes e pensões, numa ligação útil à comunidade onde se inserem.