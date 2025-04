Apuramento da Taça GT – Corrida da Grande Baía decide-se em Pingtan

A segunda prova de apuramento para a Taça GT – Corrida da Grande Baía da 72.ª edição do Grande Prémio de Macau não será disputada no Circuito Internacional de Zhuhai, como inicialmente previsto, mas sim no Circuito Internacional da Cidade do Lago Ruyi, na região turística de Pingtan, em Fuzhou.

O calendário da temporada de estreia da SRO GT Cup ficou finalmente definido ontem, com o anúncio oficial da confirmação de que o circuito semi-permanente de Pingtan acolherá a terceira e quarta rondas do campeonato para viaturas GT4, nos dias 28 e 29 de Junho. Pingtan junta-se, assim, a Xangai, Pequim e Macau no calendário deste ano do campeonato lançado pela SRO Asia em parceria com a Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC).

A pista de Pingtan substitui Zhuhai, que constava no calendário provisório divulgado em Janeiro, mas que não conseguiu confirmar o seu evento. Esta nova data também não é coincidência, já que o evento da SRO GT Cup fará parte das actividades culturais Pingtan-Macau previstas para o mês de Junho.

O pitoresco traçado de Pingtan – que combina cenários urbanos modernos e costeiros – continua largamente desconhecido fora da China. Inaugurado em 2022, o circuito conta com dois traçados que incorporam estradas públicas existentes na Ilha de Pingtan, secções construídas de raiz e boxes permanentes. Ambas as corridas da SRO GT Cup terão lugar no circuito de 2,9 quilómetros e 14 curvas, já utilizado por campeonatos nacionais como o China Endurance Championship (CEC) e o Campeonato Chinês de Fórmula 4.

Início promissor

A temporada de 2025 da SRO GT Cup arrancou de forma espetacular, com 33 carros – a maior grelha de GT4 alguma vez reunida na Ásia – a disputar duas corridas de apoio ao Grande Prémio da China de Fórmula 1, no mês passado. Integradas no programa oficial da F1, Chen Weian (Audi) e Lichao Han (Toyota) venceram as duas corridas que servirão de base para a seleção dos concorrentes com direito a participar, este ano, na Taça GT – Corrida da Grande Baía.

Até 28 carros poderão competir na Taça GT – Corrida da Grande Baía, que se realiza no evento de final de temporada, nas ruas de Macau. Os lugares serão atribuídos com base na classificação após esta segunda jornada, agendada para Pingtan. Na disputa por uma vaga estiveram em Xangai seis pilotos da RAEM: Kevin Leong Ian Veng, Miguel Lei, Cheng Tou Wong, Wai Ming Fok, Kim Hou Lao e Un Hou Ip.

Charles entra com o pé direito

Ainda nas provas de GT, mas na Austrália, o piloto de Macau Charles Leong Hon Chio venceu as duas corridas da jornada inaugural do Lamborghini Super Trofeo Asia em Sydney. O jovem piloto do território, ao volante do Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 da SJM Theodore Racing, dominou com autoridade as duas corridas disputadas no Sydney Motorsport Park, fazendo equipa com o irlandês Alex Denning.

Após uma abertura de temporada sensacional, o Lamborghini Super Trofeo Asia regressa à ação no próximo mês, com a segunda ronda a decorrer no palco do Grande Prémio da China, o Circuito Internacional de Xangai, de 16 a 18 de maio. Depois de ter terminado em segundo lugar em 2024, Charles Leong está decidido a conquistar o título da competição da marca italiana na Ásia em 2025.