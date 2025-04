Visita | Elogiado papel de Espanha na aproximação da China à UE

A China destacou ontem o papel positivo que Espanha está a desempenhar na melhoria das relações entre Pequim e a União Europeia, num contexto de crescentes tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

“Os laços entre a China e a Espanha mantêm a estabilidade estratégica e baseiam-se na abertura, na cooperação e no benefício mútuo”, disse ontem o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, numa conferência de imprensa em Pequim, onde o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, tem previsto iniciar amanhã uma visita oficial.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros descreveu a Espanha como “uma importante economia europeia e um parceiro de cooperação fundamental no seio da União Europeia”.

A viagem acontece num período de escalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e depois de o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, ter falado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os dois líderes comprometeram-se a defender o comércio livre e a reforçar o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Sánchez será recebido em Pequim pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e terá reuniões com o primeiro-ministro, Li Qiang, visando diversificar os mercados de exportação, reforçar os laços económicos com a Ásia e enfrentar desafios globais como as alterações climáticas e a guerra na Ucrânia.