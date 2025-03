Galaxy | G-Dragon protagoniza dois concertos em em Junho

A Galaxy Arena, uma das principais salas de espectáculos do território, prepara-se para receber dois concertos do rapper e compositor sul-coreano G-Dragon, integrados na tour “Ubermensch”, que passa também por outras cidades asiáticas. Eis a oportunidade de o público local ver e ouvir de perto um dos nomes sonantes da música sul-coreana

G-Dragon, nome artístico de Kwon Ji-yong, é um rapper e compositor sul-coreano de 36 anos que, em Junho, nomeadamente nos dias 7 e 8, vem a Macau para dois espectáculos na Galaxy Arena, no Cotai, que prometem encantar os fãs ou os apaixonados por música da Coreia do Sul.

Os dois espectáculos fazem parte da tour “Übermensch”, que significa super-humano, e que passa por diversas cidades asiáticas, nomeadamente Tóquio, nos dias 10 e 11 de Maio; Bulacan, nas Filipinas, a 17 de Maio; Osaka, nos dias 25 e 26 de Maio e depois Taipei, Kuala Lumpur e Jacarta, no mês de Julho.

Destacado pela revista Forbes, em 2016, como a pessoa mais influente da indústria de entretenimento da Ásia com menos de 30 anos, G-Dragon está ligado ao mundo do espectáculo e das artes desde criança, pois a sua primeira aparição em televisão deu-se no programa infantil “Bbo Bbo Bbo”, da estação MBC. Com apenas seis anos integrou o grupo infantil “Litlle Roo’Ra”. Com o passar dos anos apostou no rap, tornando-se também compositor, empresário e designer de moda.

A sua ligação ao hip-hop foi gradual, tendo integrado, em 2006, a boys-band “Big Bang”, lançando o álbum a solo “Heartbreaker” em 2009, que incluía uma música com o mesmo nome. O sucesso sentiu-se logo aí, pois foi reconhecido como o “Álbum do Ano” nos Mnet Asian Music Awards. No ano seguinte, 2010, já integrava outro grupo musical, os “T.O.P.”, que lançaram um álbum com o mesmo nome, também outro de sucesso.

A primeira difressão mundial de G-Dragon aconteceu em 2013, chamando-se “One of a Kind World Tour”, sendo que nesse mesmo ano lançou o seu segundo álbum de estúdio, “Coup d’Etat”, que lhe valeu também reconhecimento da crítica.

No que diz respeito ao estilo musical, G-Dragon diz inspirar-se no grupo Wu-Tang Clan e o norte-americano Pharrell Williams que, para si, é o seu “herói musical”. Outros nomes do hip-hop, como Kanye West, contam-se na sua lista de referências.

Uma espécie de revolução

Segundo a revista Tatler Ásia, Kwon Ji-yong conseguiu inovar e “transcender as fronteiras tradicionais do estrelato pop asiático”, transformando tudo em “ouro criativo” em termos musicais.

É classificado por esta publicação como sendo um camaleão no mundo da música, sendo que em quase 20 anos de carreira conseguiu ser “um músico virtuoso, provocador da moda e um empresário inovador” que chamou a atenção dos fãs. Apresenta “roupas vanguardistas” que vestem “um génio artístico cuja trajectória profissional alterou permanentemente o ADN do entretenimento coreano”, escreve ainda a Tatler sobre G-Dragon.

Sobre a vertente de designer de moda, descreve-se que G-Dragon faz muito mais do que vestir as tais “roupas vanguardistas”, transformando-as em “declarações culturais”, tendo sido o primeiro embaixador global asiático da marca Chanel.

Na Semana de Moda em Paris, o rapper sul-coreano ousou vestir casacos femininos de tweed, transpondo os limites do género. G-Dragon adoptou recentemente uma estética chamada de “grandma-core”, que inclui o uso de lenços na cabeça e um cabelo em tons de ruivo. Pode ou não chocar, mas o estilo permanece.