Galaxy Arena | Jason Zhang traz digressão a Macau em Março

O cantor chinês Jason Zhang (Zhang Jie) estará em Macau em Março para três espectáculos na Galaxy Arena, integrados na digressão “FUTURE LIVE – Leave For 1982”. Eis a oportunidade para ouvir um cantor que tem construído uma carreira em torno da música pop desde 2014 e que recentemente gravou “Adrenaline” ao lado de James Blunt

“FUTURE LIVE – Leave For 1982” é o nome da digressão que o cantor chinês Jason Zhang (Zhang Jie) tem levado a vários palcos e que, em Março, traz a Macau três concertos, entre os dias 7 e 9. Os espectáculos acontecem na Galaxy Arena a partir das 19h30, sendo que os bilhetes já se encontram à venda desde esta terça-feira.

Os espectáculos prometem oferecer ao público e aos fãs as melhores canções pop do cantor que começou nas lides musicais em 2004. Serão, segundo divulgação da Galaxy, uma espécie de “jornada através do tempo, um comboio a caminho de 1982, um momento em que o passado se encontra com o futuro”.

1982 é, aliás, a data de nascimento do artista, natural de Chengdu, e que no final de 2023 já contava com um total de 15 álbuns gravados e 87 concertos. O começo de toda uma feliz carreira aconteceu em 2004, quando se sagrou vencedor do concurso “My Show”. Essa participação valeu-lhe um contrato com a produtora Universal Music na China e, a partir daí, Zhang Jie não mais parou de fazer música e conquistar o seu público.

Nessa fase inicial da carreira, Zhang Jie lançou, em 2005, o primeiro álbum, intitulado “The First Album”, tendo ganho o prémio “Global Chinese Music Chart Most Popular Male Newcomer”, destinado, como o nome indica, a novos artistas. O segundo álbum chegou no ano seguinte, com o nome “Love Me Again”, consagrando-se então como artista pop com um repertório de baladas românticas.

A sua carreira tem-se pautado também por algumas parcerias com músicos e “boys band” ocidentais, com destaque para o concerto que deu no Fórum BOAO em 2010 em que cantou duas músicas do astro Michael Jackson, “Billie Jean” e “Beat it”. De resto, em 2012, Jason Zhang foi convidado para cantar a canção “My Love” num concerto dos Westlife.

“Adrenalina” com James Blunt

A mais recente colaboração de Jason Zhang com um artista estrangeiro é “Adrenaline”, single de 2021 gravado com James Blunt, que ficou conhecido pelos êxitos “You’re Beautiful” e “Goodbye My Lover”. Aquando do lançamento de “Adrenaline”, Jason Zhang declarou, nas redes sociais, que “foi uma honra gravar a nova canção ‘Adrenaline’ com James Blunt”, “uma boa música que espero que possa ser ouvida por mais fãs”.

No ano passado Jason Zhang arrancou com a digressão, na China, “FUTURE LIVE: To 1982”, com 17 espectáculos em cinco cidades, incluindo alguns concertos em paragens internacionais. Segue-se, agora, uma nova digressão com passagem por Macau.

Jason Zhang é um dos cantores mais conhecidos no país, tendo, em 2020, entrado para a posição 86 do “Forbes China Celebrity 100”, ou seja, o ranking das 100 maiores celebridades chinesas. O último álbum do artista foi lançado em 2023 e intitula-se “Wainan Street 1982”.