Primeira prova de apuramento para o GP Macau decorreu em Xangai

A primeira prova de apuramento para a 72.ª edição do Grande Prémio de Macau teve lugar no passado fim de semana, no Circuito Internacional de Xangai. Integrada no programa do Grande Prémio da China de Fórmula 1, Chen Weian e Lichao Han venceram as duas corridas que servirão para seleccionar os concorrentes com direito a participar, este ano, na Taça GT – Corrida da Grande Baía

A Taça GT – Corrida da Grande Baía passou a integrar a recém-criada SRO GT Cup, a mais recente competição de GT lançada no Interior da China, inspirada na prova para viaturas da classe GT4 do Grande Prémio de Macau. Trinta e três carros, seis deles conduzidos por pilotos de Macau, inscreveram-se para esta estreia – um número recorde de participantes numa prova da categoria GT4 na Ásia.

De acordo com o comunicado do organizador, o SRO Motorsports Group, “o número total de carros e a variedade de construtores superaram até mesmo as expectativas dos organizadores para um campeonato que só começou a ser discutido no final de novembro de 2024. Desde então, a equipa da SRO Asia e o seu parceiro AAMC (Associação Geral Automóvel de Macau-China) têm trabalhado incansavelmente para tornar a série uma realidade antes da sua estreia.”

O evento começou de forma atribulada. Devido a um problema alfandegário que afectou vários carros, mais de uma dezena de concorrentes ficou impossibilitada de participar na sessão de treinos livres de sexta-feira. Felizmente, para este grupo de pilotos, entre os quais se incluíam os pilotos do território Kevin Leong Ian Veng, Kim Hou Lao e Un Hou Ip, os carros chegaram ao circuito a tempo da qualificação de sábado.

Corridas animadas e decisão em Zhuhai

Com três dezenas de carros, de dez marcas diferentes, em pista, todos com andamentos muito equilibrados, assistiu-se a duas corridas animadas na imponente pista de Xangai. Na primeira corrida, de 12 voltas, os dois Lotus Emira GT4 oficiais, de Daniel Lu e Luo Kailuo, que partiram da primeira linha da grelha, foram superados em pista pelo Audi R8 LMS GT4 de Chen Weian. No segundo embate do fim de semana, Lichao Han, ao volante do mesmo Toyota GR Supra GT4 que venceu a Taça GT – Corrida da Grande Baía em 2024, triunfou à frente de Chen Weian e do Lotus de Liu Kai Shun.

Os pilotos de Macau não tiveram vida fácil numa pista onde tinham pouca ou nenhuma experiência. O mais galardoado de todos, Kelvin Leong, abandonou na segunda volta da primeira corrida, enquanto Miguel Lei, em Audi R8 LMS GT4, foi o melhor dos pilotos da RAEM, terminando no 19º lugar. Na corrida de domingo, Leong levou o seu BMW M4 GT4 F82 ao 11º lugar.

Até 28 carros poderão competir na Taça GT – Corrida da Grande Baía, no evento de final de temporada, nas ruas de Macau. Os lugares serão atribuídos com base na classificação após a segunda jornada do campeonato, agendada para o circuito permanente de Zhuhai, em data ainda a anunciar.