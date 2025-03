Rota das Letras | Cinema de Luís Filipe Rocha esta semana

O festival literário Rota das Letras apresenta esta semana uma série de filmes do realizador português Luís Filipe Rocha, incluindo “Amor e Dedinhos de Pé”, adaptação do romance de Henrique de Senna Fernandes, filmado em Macau.

Depois da exibição, ontem, de “Cinzento e Negro”, no Cinema Capitol, hoje será exibido, também no mesmo local, “Cerromaior”, a partir das 18h, e “Amor e Dedinhos de Pé”, a partir das 21h. Esta quinta-feira será ainda exibido “Sinais de Fogo” no auditório do Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a partir das 20h30.

Destaque ainda para a exibição, amanhã, de uma curta-metragem baseada num conto de Valério Romão, um dos convidados do Festival, seguida da projecção de um documentário sobre Natália Correia, da autoria de Rosa Coutinho Cabral. A sessão conta com a presença de uma das actrizes que compõem o elenco deste documentário, Alexandra Sargento.