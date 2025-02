Galaxy | Concerto do tenor Andrea Bocelli no fim de Março

A Galaxy Arena recebe, a 29 de Março, Andrea Bocelli para um concerto que marca a estreia do cantor em Macau. O espectáculo faz parte da digressão que o tenor tem levado a cabo por vários países e regiões, como Taiwan

Andrea Bocelli, um dos grandes tenores italianos da actualidade, actua em Macau pela primeira vez na Galaxy Arena, a 29 de Março, sendo que os bilhetes já se encontram à venda. Segundo um comunicado da Galaxy, promete-se “um concerto que apresenta uma lista única de músicas, oferecendo aos fãs de Macau, Hong Kong e de toda a Ásia-Pacífico a rara oportunidade de ver este artista excepcional ao vivo”.

Apesar de ser invisual, Andrea Bocelli conseguiu, com a sua voz, encantar fãs de todo o mundo, sendo “celebrado pela sua capacidade de misturar música italiana, ópera e música pop” e “aclamado pelo seu estilo distinto e cruzado”.

Sobre ele, a cantora Celine Dion disse ser a “Voz de Deus”, e o sucesso está à vista: ao longo da sua carreira, Andrea Bocelli vendeu mais de 90 milhões de álbuns e teve mais de 16 milhões de ouvintes online, sendo “o artista que mais vendeu dentro do género clássico”.

O concerto de Andrea Bocelli em Macau é uma oportunidade única para ver e ouvir um artista notável que anda em digressão pelo mundo, dando também um saltinho a Taiwan. De resto, Andrea Bocelli passa também pela Austrália, Portugal, França, Holanda, EUA, Chéquia e África do Sul, sem esquecer alguns países da América Latina.

Homem de duetos

Na sua enorme capacidade de se fundir com a música pop, Andrea Bocelli tem na sua carreira enormes êxitos que, decerto, se farão ouvir na Galaxy Arena. É o caso do dueto com Sarah Brightman, “Time to Say Goodbye”, que esteve no topo da tabela de singles alemã durante 14 semanas. Celine Dion, a cantora canadiana que o elogiou, gravou com ele “The Prayer”, e “Vivo per Lei”, em que a conjugação de duas belas vozes resultou em dois grandes êxitos e “demonstrou ainda mais o talento” de Bocelli.

Considerado um embaixador de longa data da cultura italiana, Andrea Bocelli atraiu novamente os olhares dos fãs em 2020, em plena pandemia, com o evento “Music for Hope”, que se tornou num dos maiores espectáculos de música transmitido em directo de todos os tempos. Foi a forma do músico responder aos difíceis tempos da pandemia, numa adaptação da sua arte ao formato online.

No rol de parcerias de Andrea Bocelli, inclui-se a participação com a cantora pop Lady Gaga, dona de uma grande voz, mas num registo bastante diferente do tenor. A parceria aconteceu no concerto promovido por ela, intitulado “Lady Gaga, One World: Together at Home de Lady Gaga”, que juntou estrelas como Celine Dion, Lang Lang e John Legend. O objectivo desta iniciativa foi “espalhar mensagens de amor e esperança em tempos difíceis”.

O sucesso de Andrea Bocelli em todo o mundo revela-se também pelo facto de ter actuado para quatro presidentes dos EUA, três papas, a família real britânica e vários primeiros-ministros. Além disso, Bocelli subiu aos palcos de marcos icónicos como as Pirâmides do Egipto, a Torre Eiffel em Paris, a Estátua da Liberdade em Nova Iorque e a Catedral de Milão. Actuou também em numerosos eventos de grande dimensão, como a cerimónia de abertura do Euro 2020 e os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022. Na China, Bocelli foi também convidado em 2021 para a Gala de Ano Novo do canal CCTV.

O tenor colaborou ainda com outras estrelas de géneros musicais distintos do seu, mostrando a sua versatilidade como cantor, nomeadamente Ed Sheeran, Jennifer Lopez e Christina Aguilera.

Novos álbuns

A digressão de Bocelli far-se-á de êxitos antigos e novos. Relativamente ao trabalho de estúdio, o tenor italiano gravou, em 2022, “A Family Christmas”, um trabalho dedicado à família e ao Natal, destacando-se o single “The Greatest Gift”. “Si Forever” foi lançado em 2019 e é também um disco de duetos, com nomes como Ellie Goulding e Jennifer Garner, destacando-se “cinco novas canções que se juntam às favoritas, incluindo ‘Fall On Me'”, lê-se no website do tenor. Não faltam faixas como “Un rêve de liberté”, com o cantor pop MIKA, ou “If Only”, com a artista de R&B e pop Dua Lipa.

Andrea Bocelli nasceu em 1958 na região de Lajatico, e já ganhou cinco BRIT Awards e três Grammys. Começou a tocar piano, flauta ou saxofone, entre vários instrumentos, aos seis anos, mas um acidente aos 12 anos, em que fez um golpe na cabeça durante um jogo de futebol, mudaria a sua vida para sempre, deixando-o totalmente cego. Ainda estudou Direito, exercendo advocacia em Itália, mas a música acabou por conquistá-lo.