Fórum | Prometidos “resultados benéficos” a investidores estrangeiros

O Fórum que reuniu em Pequim altos funcionários do Governo e representantes de empresas como a Apple, Mercedes-Benz ou Samsung, serviu para a China anunciar maior abertura ao mercado estrangeiro com benefícios para todos

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, disse no domingo aos executivos de várias multinacionais presentes num fórum do país asiático que a China vai “continuar a abrir-se”, com “resultados vantajosos para todos”.

À margem do Fórum de Desenvolvimento da China, He reuniu-se com os directores executivos de empresas como a Apple, Mercedes-Benz ou Samsung, sublinhando que Pequim vai tomar medidas para “melhorar ainda mais o ambiente empresarial”, informou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.

“A China vai acolher mais investimentos de empresas multinacionais, partilhando oportunidades de desenvolvimento”, afirmou o ministro, à margem do fórum, que Pequim apresenta como uma plataforma de diálogo entre altos dirigentes governamentais chineses, executivos de multinacionais e académicos.

O fórum surge numa altura em que Pequim está a tentar recuperar o investimento estrangeiro, que atingiu fluxos negativos recorde em 2024, e promover o desenvolvimento do sector privado, com a confiança entre os investidores perto de mínimos históricos. He Lifeng descreveu a economia chinesa como “muito resistente” e “cheia de vitalidade”.

Alguns dos executivos que participaram no evento, que terminou ontem, devem reunir-se esta semana com o Presidente chinês, Xi Jinping, segundo a agência de notícias Bloomberg.

De acordo com o Governo chinês, o encontro é uma oportunidade para manter contacto directo com a liderança do país asiático, sendo habitualmente frequentado por académicos que simpatizam com Pequim.

O tema deste ano, segundo a televisão estatal CGTN, é “libertar todo o potencial de desenvolvimento”, com simpósios sobre macropolítica, inovação científica e tecnológica, ambiente ou desafios demográficos.

O fórum tem como pano de fundo o abrandamento da economia da China, num período em que enfrenta o impacto da guerra comercial lançada pelo líder norte-americano, Donald Trump.

Ombro com ombro

Na cerimónia de abertura, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou que Pequim está “preparada” para “choques inesperados do exterior”, referindo-se à guerra comercial desencadeada pelo magnata norte-americano, e prometeu que a China vai abrir mais sectores da sua economia ao investimento estrangeiro.

O chefe do Executivo chinês instou as empresas internacionais a “resistir” ao “proteccionismo”.

Li também reuniu no domingo com o senador norte-americano Steve Daines, do Partido Republicano, a quem disse que Pequim procura “o diálogo e a cooperação com os Estados Unidos”, e sublinhou que os laços económicos e comerciais são “fundamentais para as relações bilaterais”, segundo um despacho emitido pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Li apelou aos Estados Unidos para aderirem aos “princípios do respeito mútuo e da coexistência pacífica” e apelou a uma “comunicação franca” para “aprofundar a confiança”. Daines também se reuniu com o vice-primeiro-ministro He, a quem transmitiu o apelo de Trump para que a China “pare o fluxo de precursores de fentanil”, e disse esperar “mais diálogo de alto nível”.

Estas foram as primeiras reuniões de um político norte-americano com altos funcionários chineses desde o regresso de Trump à Sala Oval. A visita surge numa altura em que as tensões entre as duas maiores economias do mundo aumentam devido à imposição mútua de taxas alfandegárias.

Acções disparam

As acções da CK Hutchison, do bilionário Li Ka-shing, subiram depois de um dos seus filhos ter sido convidado para um fórum com altos funcionários chineses, em Pequim, apesar da venda dos portos da empresa no Panamá. Richard Li foi convidado, na qualidade de fundador do Pacific Century Group, para o Fórum de Desenvolvimento da China do Conselho de Estado.

Apesar de Richard Li supervisionar o próprio grupo empresarial e não ter qualquer papel na CK Hutchison, os investidores parecem ter interpretado a sua presença como um sinal positivo para a família Li. As acções da CK Hutchison subiram 5,2 por cento na segunda-feira de manhã, a maior subida em mais de duas semanas.