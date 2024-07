IPhone | Apple cai para sexto lugar nas vendas de telemóveis

A norte-americana Apple saiu do grupo dos cinco maiores vendedores de telemóveis na China pela primeira vez desde 2020, de acordo com dados do segundo trimestre compilados pela consultora Canalys.

As vendas de iPhones na China durante os três meses que terminaram em Junho caíram 2 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior, colocando a Apple em sexto lugar na lista dos maiores vendedores, que inclui as marcas locais Vivo, Oppo, Honor, Huawei e Xiaomi, de acordo com o relatório da Canalys.

Lucas Zhong, analista da consultora, observou que “este é o primeiro trimestre da história em que os vendedores chineses dominam as cinco primeiras posições”.

“As estratégias dos vendedores chineses para produtos de gama alta e a sua profunda integração nas cadeias de fornecimento locais estão a começar a dar frutos em termos de hardware e software”, disse Zhong, que advertiu que a empresa californiana “está, pelo contrário, num ponto de estrangulamento”.

O mercado de telemóveis na China continental cresceu 10 por cento em termos anuais no segundo trimestre de 2024, ultrapassando as 70 milhões de unidades expedidas. A Vivo recuperou a primeira posição com 13,1 milhões de unidades vendidas, ficando com 19 por cento da quota de mercado, seguida da Oppo, com 11,3 milhões de aparelhos, e da Honor, com 10,7 milhões.

A Huawei seguiu-se de perto com 10,6 milhões de aparelhos vendidos, enquanto os 10 milhões de telemóveis da Xiaomi a colocaram em quinto lugar.

“O mercado chinês está finalmente a acompanhar a velocidade de recuperação global”, observou Amber Liu, gestora de investigação da Canalys, que acrescentou que “se deve em grande parte ao lado da oferta, que está a tirar partido de eventos e promoções de descontos significativos, que, em 2024, começaram mais cedo do que nos anos anteriores”.