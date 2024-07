Ucrânia | Kuleba elogia Pequim por procurar saída para a guerra

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, elogiou na passada sexta-feira os esforços chineses para alcançar uma “solução permanente e estratégica” para a guerra, numa entrevista publicada após a sua visita de três dias a Pequim.

“Recebemos um sinal claro de que a China não está à procura de uma solução temporária, de um cessar-fogo temporário, mas está a trabalhar numa solução permanente e estratégica para a guerra”, disse o chefe da diplomacia ucraniana, em entrevista à televisão ucraniana TSN.

Kuleba também referiu que o seu homólogo chinês, Wang Yi, disse “clara e repetidamente”, durante o encontro que a China considera a soberania e a integridade territorial da Ucrânia invioláveis.

O ministro ucraniano explicou que defendeu perante o seu homólogo chinês a necessidade de alcançar uma paz “justa e duradoura” e descreveu os sinais recebidos da China como “importantes” e “positivos”.

A visita de Kuleba à China, esta semana, foi a primeira deslocação de um alto dirigente ucraniano ao país asiático desde o início da invasão russa. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, o objectivo da visita era explorar possíveis perspectivas de paz para pôr fim à guerra provocada pela invasão russa.

Kiev rejeitou, até agora, as propostas chinesas para pôr fim à guerra através de negociações, uma vez que Pequim não exigiu a retirada prévia das tropas russas dos territórios que ocupam na Ucrânia. Nas últimas semanas, a Ucrânia mudou o tom do seu discurso oficial e abriu-se à possibilidade de iniciar negociações com a Rússia a curto prazo.