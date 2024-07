Li Hui desloca-se à Indonésia, África do Sul e Brasil para discutir guerra na Ucrânia

A China anunciou na sexta-feira que o seu representante especial para os assuntos euro-asiáticos vai visitar Indonésia, África do Sul e Brasil nos próximos dias para “trocar impressões com membros importantes do ‘sul global’ sobre a situação” na Ucrânia.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning disse, em conferência de imprensa, que Li Hui arrancaria no domingo, com o objectivo de “explorar formas de promover o esfriamento da situação, de modo a gerar condições para o reinício das negociações de paz”.

“Já passaram quase dois anos e meio desde o agravamento da ‘crise’ na Ucrânia e os combates continuam, as perspectivas de conversações de paz permanecem incertas e existe o risco de uma nova escalada e alastramento do conflito”, apontou. Trata-se da quarta deslocação de Li ao exterior para abordar a guerra na Ucrânia.

O diplomata visitou a Ucrânia, Polónia, França, Alemanha e Rússia, em Maio passado, para, segundo Pequim, “abordar com todas as partes uma solução política” para a guerra. Li encontrou-se então com o Presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, a quem advertiu que “todas as partes têm de criar condições para acabar com a guerra” e “iniciar conversações de paz”.

Por todo o mundo

Em Maio passado, Li realizou uma viagem pelo Médio Oriente que o levou à Turquia, Egipto, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, onde manteve conversações com altos funcionários para “explorar soluções para o conflito”.

O anúncio da viagem do enviado chinês surge pouco depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e o seu homólogo ucraniano, Dmitry Kuleba, terem reunido, na semana passada, na cidade de Cantão, no sudeste da China. Kuleba foi o mais alto responsável ucraniano a visitar o país asiático desde o início da guerra, em 2022.

Desde o início do conflito, a China tem mantido uma posição ambígua durante a qual tem apelado ao respeito pela “integridade territorial de todos os países”, incluindo a Ucrânia, e à atenção às “preocupações legítimas de todos os países”, em referência à Rússia.

Pequim também procurou contrariar as críticas de que apoia a Rússia na sua campanha na Ucrânia e apresentou um documento de posição de 12 pontos sobre o conflito, no ano passado, que foi recebido com cepticismo pelo Ocidente.