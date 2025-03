Espionagem | Investigador chinês condenado à morte

Um funcionário de um instituto de investigação chinês foi condenado à pena de morte por ter vendido informações confidenciais a uma agência de informação estrangeira, informaram ontem as autoridades da China.

Num artigo publicado na rede social chinesa WeChat, o Ministério da Segurança do Estado da China explicou que o acusado, de apelido Liu, trabalhava como assistente de engenharia num instituto de investigação estatal, do qual o organismo não forneceu mais pormenores.

Liu terá feito cópias não autorizadas de documentos sensíveis e informações confidenciais durante o seu período no instituto. Após a sua demissão, motivada pela percepção de um tratamento desfavorável e pela falta de oportunidades de promoção, Liu regressou ao sector privado e começou a trabalhar para uma empresa de investimentos.

O condenado terá alegadamente participado em práticas como a manipulação de contas em nome de familiares e amigos, bem como a utilização indevida de cartões de crédito para financiar transações especulativas.

As perdas resultantes destes investimentos geraram uma situação de grande pressão económica, que o arguido alegadamente tentou aliviar vendendo as informações obtidas ilegalmente, lê-se no artigo. De acordo com a mesma fonte, Liu contactou uma agência de espionagem estrangeira, de um país não especificado, à qual terá oferecido parte dos documentos em troca de uma compensação financeira.

Após a primeira transação, a agência cessou o contacto com Liu. No entanto, ele voltou a tentar vender informações classificadas, o que o levou a efectuar várias viagens a diferentes países ao longo de alguns meses.

A coordenação entre as autoridades policiais chinesas levou à monitorização das comunicações do acusado, o que levou à sua detenção, após a qual admitiu os actos, de acordo com o ministério.