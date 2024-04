Espionagem | Pequim protesta por Alemanha ter detido suspeitos

A China apresentou um protesto formal à Alemanha por as autoridades alemãs terem detido várias pessoas acusadas de espionagem a favor de Pequim, anunciou na passada sexta-feira a diplomacia chinesa. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, disse numa conferência de imprensa em Pequim que as acusações alemãs eram infundadas.

Wang reiterou a firme oposição da China a qualquer tentativa de difamar o gigante asiático e exigiu que a Alemanha mantenha uma vigilância adequada para evitar prejudicar as relações bilaterais.

“Exigimos que a Alemanha se abstenha de orquestrar campanhas de difamação maliciosas e que pare com qualquer espectáculo político contra a China”, disse. “Esta é a forma de manter a estabilidade e o desenvolvimento saudável das nossas relações”, acrescentou, citado pela agência espanhola EFE.

A embaixadora alemã em Pequim, Patricia Flor, disse na passada quinta-feira que tinha sido convocada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, o que descreveu nas redes sociais como “uma boa oportunidade para explicar algumas questões”.

A diplomata disse ter deixado claro que a Alemanha não tolera a espionagem, independentemente do país que estiver em causa. A polícia alemã deteve três pessoas na segunda-feira passada, suspeitas de colaborarem com os serviços secretos chineses e de lhes fornecerem dados sobre tecnologia militar.

O principal acusado é um homem de Bad Homburg, que, segundo as autoridades, estava em contacto com uma agência de espionagem chinesa.