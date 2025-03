Doca dos Pescadores | Aniversário da RUC celebra-se este sábado

A discoteca DD3 Verandah, na Doca dos Pescadores, prepara-se para acolher este sábado a festa de aniversário da RUC – Rádio Universidade de Coimbra. O evento, que arranca às 23h, conta com um DJ Set com nomes locais ligados à rádio, nomeadamente “Bate-Ficha”, o “DJ Sleppy” e ainda “Tongrim”. Margarida Sajara, locutora da TDM Rádio Macau, é a convidada especial.

Os bilhetes custam 180 patacas e dão direito a três bebidas. A RUC celebrou 39 anos de existência no passado dia 1 de Março, sendo que em Portugal o programa de celebrações está recheado com diversas emissões nos estúdios da rádio universitária.

O ano de 1986 marca a data em que o Centro Experimental de Rádio passou a ser RUC, sendo, até aos dias de hoje, uma rádio local de Coimbra, mas também um espaço de aprendizagem para jovens radialistas e locutores, muitos deles saído dos cursos superiores de jornalismo ou comunicação social.

O programa do 39º aniversário tem como grande destaque o espectáculo com “Telectu”, marcado para o dia 29 de Março no Teatro Académico Gil Vicente. Segundo informações da RUC, os “Telectu” são um projecto original “mais velho do que a própria rádio, pois remonta a 1982, marcando para sempre a música experimental em Portugal”.

Também haverá iniciativas na Casa das Artes Bissaya Barreto, entre outros espaços. A Festa de Aniversário da RUC decorreu em Coimbra no dia 1, com uma festa ao ar livre na Praça da República.