Actividade do IC considerada inovadora pela UNESCO

O Instituto do Património Mundial para a Formação e Pesquisa na Região da Ásia-Pacífico da UNESCO (WHITRAP) considerou que a actividade do Instituto Cultural (IC), intitulada “Venha Conhecer Melhor o Nosso Património Mundial” é inovadora, tendo sido classificada como “caso inovador” para a “Base de Educação para Jovens sobre o Património Mundial” de 2024.

Segundo o IC, a iniciativa que decorre na Casa do Mandarim “foi seleccionada como um dos dez casos inovadores da China em 2024, uma distinção que vem reconhecer plenamente o trabalho do Instituto Cultural no âmbito da educação juvenil sobre o património mundial”.

O IC aponta ainda que desde o restauro da Casa do Mandarim, em 2010, que este espaço “tem sido utilizado activamente para organizar várias actividades de promoção cultural junto dos jovens, de modo a orientar os mesmos na compreensão sobre o valor do património mundial”. O objectivo do IC é também “dar a conhecer aos jovens as características culturais do encontro entre as culturas chinesa e ocidental em Macau, cultivando um sentido de patriotismo, fortalecendo a autoconfiança cultural e divulgando a cultura tradicional chinesa”.

Distinção em 2018

A Casa do Mandarim entrou, em 2018, para a “Base de Educação” da UNESCO, sendo que as actividades para celebrar o património local entram também para a mesma lista. Estas actividades visam “encorajar o pensamento criativo e cultivar a inovação cultural e a capacidade criativa dos jovens, através de experiências inovadoras e divertidas, nomeadamente com a pintura chinesa, escultura, cerâmica, desenho, impressão 3D, blocos de construção e outras actividades artísticas e educativas, tendo o Centro Histórico de Macau como tema principal”.

Foi ainda lançada uma sessão online de curtas-metragens de desenhos animados sobre o Centro Histórico de Macau e outros recursos didácticos.

A selecção pelo WHITRAP “constitui um reconhecimento importante sobre o trabalho do IC no âmbito da educação juvenil sobre o património mundial”, é ainda referido. Este ano, será realizado um novo serviço de reserva de visitas para grupos para esta actividade.

O IC promete ainda “continuar a utilizar a Casa do Mandarim como base para organizar mais actividades de divulgação e formação para jovens, de modo a potenciar o papel e a missão da ‘Base de Educação para Jovens sobre o Património Mundial'”.