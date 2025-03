Hong Kong | MGM junta-se à Art Basel e cria novo prémio artístico

Chama-se “MGM Discoveries” e é o novo prémio na área das artes criado pela operadora de jogo em parceria com a Art Basel de Hong Kong, uma das mais conhecidas e reputadas feiras de arte do mundo. Os vencedores da primeira edição deste prémio serão conhecidos no dia 28 deste mês

A operadora de jogo MGM juntou-se a uma das mais reputadas feiras de arte do mundo, a Art Basel Hong Kong, para criar um novo prémio artístico. O “MGM Discoveries” está aí e os primeiros vencedores serão conhecidos a 28 de Março. Segundo o MGM, o principal objectivo desta colaboração é “estimular as próximas estrelas internacionais da arte”, estando ambas as entidades a tentar “promover as artes e cultura globais”.

O “Prémio de Arte MGM Discoveries” será revelado na próxima da Art Basel em Hong Kong. Esta distinção visa “destacar a originalidade e a inovação dos talentos internacionais emergentes no mundo da arte, proporcionando-lhes mais oportunidades de mostrar o seu trabalho e aumentar o seu reconhecimento na comunidade artística global”.

A ideia é ainda “apoiar talentos emergentes de todas as idades e nacionalidades na exploração das infinitas possibilidades da arte, elevando a sua influência no mundo da arte internacional e infundindo uma nova energia na cena artística global”. Com este prémio, a empresa “espera introduzir tendências artísticas emergentes na cidade, convidando artistas premiados para Macau e inspirando a geração mais jovem a envolver-se na criação artística”.

Júri com nome

O “MGM Discoveries” oferece 50 mil dólares ao artista vencedor, que será partilhado com a galeria de arte que o representa. A distinção vai ainda permitir “realizar uma exposição e participar em vários intercâmbios artísticos em Macau, inspirando ainda mais a expressão criativa e as ideias”.

Relativamente ao júri deste prémio, inclui algumas personalidades internacionais, nomeadamente “cinco especialistas da esfera artística e cultural internacional”. São eles Aaron Cezar, director e fundador da Delfina Foundation, uma organização sem fins lucrativos que promove intercâmbios artísticos no Reino Unido; Antonia Carver, directora da Art Jameel no Dubai; Christopher K. Ho, director executivo do Asia Art Archive; X Zhu-Nowell, director executivo e curador-chefe do Rockbund Art Museum, em Xangai; e Sam Seungho Park, presidente da Fundação de Artes e Cultura Parkseobo Foundation, em Seul.

Para já, foram seleccionados três artistas para este prémio, sendo que só um poderá ganhar. São eles Shin Min, representado pela galeria P21 em Seul; Kayode Ojo, representado pela Sweetwater em Berlim; e Saju Kunhan, representado pela galeria Tarq, em Mumbai.