Armamento | Queda de importações sinaliza auto-suficiência militar

A tendência de crescimento da indústria chinesa de armamento acentuou-se significativamente nos últimos anos e assim deverá continuar, segundo um grupo de reflexão sueco

As importações chinesas de armamento caíram 64 por cento nos últimos cinco anos, à medida que o país desenvolveu a sua própria tecnologia, indicou ontem um grupo de reflexão sueco. Num relatório, o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI) afirmou que houve uma queda de 64 por cento nas entregas à China entre 2020-24, em comparação com os cinco anos anteriores.

A mudança foi impulsionada pelo crescimento da indústria de armas doméstica da China, com sistemas projectados e produzidos localmente substituindo equipamentos que antes eram comprados sobretudo à Rússia – uma tendência que provavelmente continuará, indicou o relatório.

Siemon Wezeman, investigador do programa de transferência de armas do SIPRI, afirmou que foram necessários 30 anos para que a China substituísse progressivamente as armas de alta tecnologia importadas por tecnologias desenvolvidas localmente. “Nos últimos cinco anos, as principais coisas que a China ainda importava da Rússia eram basicamente duas: helicópteros e motores – que são extremamente difíceis de produzir se não se tiver experiência no assunto – e foi aí que a China se destacou”, disse.

“A China fabrica actualmente os seus próprios motores para aviões de combate, aviões de transporte e navios. O mesmo se passa com os helicópteros, em que a China desenvolveu os seus próprios helicópteros, totalmente chineses, e está a eliminar gradualmente as importações de helicópteros da Rússia e também de modelos europeus”, frisou Wezeman, no relatório.

A diminuição das importações chinesas contribuiu para uma redução global de 21 por cento no conjunto das remessas de armas para os países da Ásia e da Oceânia. A quota-parte da região nas importações mundiais de armas também diminuiu de 41 por cento em 2015-19 para 33 por cento.

A Ásia Oriental, em particular, viu as importações de armas diminuírem 22 por cento, não só devido à queda da procura por parte da China continental, mas também graças a reduções nas compras de Taiwan e da Coreia do Sul de 27 por cento e 24 por cento, respectivamente. O Japão foi o único país da região a aumentar a quantidade de armamento importado, registando um aumento de 93 por cento, de acordo com o relatório do SIPRI.

A China também saiu do top 10 dos importadores de armas pela primeira vez desde 1990-94, enquanto quatro países da região da Ásia e da Oceânia – Índia, Paquistão, Japão e Austrália – entraram na lista dos maiores receptores de armas do mundo. A tendência reflecte as crescentes preocupações entre alguns dos países vizinhos face à ascensão da China.

Cliente favorito

No leste da Ásia e no sul do Pacífico, Pequim tem adoptado uma postura mais assertiva alargando a sua influência às pequenas nações insulares da região.

No que diz respeito às exportações de armas, o SIPRI afirmou que 44 Estados receberam armas chinesas no período entre 2020 e 2024, a maioria dos quais na Ásia e na Oceânia, que representaram uma quota de 77 por cento, seguidos de África, que recebeu 14 por cento. No entanto, 63 por cento das armas exportadas pela China tiveram como destino um único cliente, o Paquistão.

Os fornecedores de armas chineses tornaram-se ainda mais dominantes nas aquisições e compras de Islamabade, representando 81 por cento das armas recebidas entre 2020 e 2024, em comparação com 74 por cento nos cinco anos anteriores.

Embora a China tenha sido o quarto maior exportador de armas, registou-se uma diminuição de 5,4 por cento nas suas remessas de armas em comparação com 2015-19, bem como uma queda na sua quota de vendas globais de armas, de 6,2 por cento para 5,9 por cento.