“Glow Shenzhen”| Projecto “Icy Fire” distinguido em festival

Chama-se “Icy Fire” e é uma instalação de videoarte generativa da autoria de Lampo Leong, académico da Universidade de Macau, e de Yanxiu Zhao, que acaba de ganhar a medalha de ouro no Festival “Glow Shenzhen”. Dedicado à arte feita de luzes, este festival da vizinha cidade chinesa contou com 209 projectos

Lampo Leong, docente da Universidade de Macau (UM), e há muito dedicado ao campo das artes, acaba de ganhar o “Prémio Medalha de Ouro” com o projecto “Icy Fire” feito em parceria com o aluno de doutoramento Yanxiu Zhao. “Icy Fire”, uma instalação de videoarte generativa, com recurso a tinta digital, fez parte do Festival de Arte Luminosa “Glow Shenzhen”, que contou com um total de 209 projectos de arte pública espalhados por toda a cidade, criados por artistas e diversos estúdios de arte a nível internacional.

Desta forma, o projecto de Lampo Leong e Yanxiu Zhao destacou-se, a começar pelo seu tamanho: “Icy Fire” trata-se de uma instalação de videoarte geradora de tinta digital com 7,5 metros por 4 metros por 4,8 metros. Trata-se ainda de uma obra constituída por um grande painel LED de alta definição e várias paredes, tecto e chão espelhados.

Segundo um comunicado da UM, esta obra revela-se “única na sua criatividade e conceito”, tendo sido “realizada com tinta contemporânea sobre papel, software gerador de tinta digital e tecnologia de IA [inteligência artificial]”. Essencialmente, é um projecto que retrata “o processo de derretimento dos glaciares através de salpicos de tinta”, com uma “linguagem artística da abstração geométrica e um gradiente de cores que muda do frio para o quente”.

A instalação combina ainda elementos como som, vídeo digital e “ambientes de exposição imersivos”, a fim de permitir ao público “experimentar e apreciar a inovação e o desenvolvimento da arte clássica da tinta chinesa na era digital e da IA”, com ligação também ao tempo da “urgência da protecção ambiental”.

Reconhecimento global

Lampo Leong, o principal criativo por detrás deste projecto vencedor, está ligado ao Centro de Artes e Design da UM, tendo sido professor visitante da Academia de Belas Artes de Guangzhou. O docente já conta com diversas obras seleccionadas para mais de 450 exposições de arte nacionais ou internacionais com curadoria ou júri e mais de 115 prémios, incluindo o “Red Dot Award: Best of the Best”, “Prémio de Ouro” no American Good Design, “Prémio de Ouro” no Concurso Internacional de Arte “Creative Quarterly” em Nova Iorque e o Fundo Nacional de Artes da China.

As suas obras estão alojadas em mais de dez colecções de museus, incluindo o Cantor Arts Center da Universidade de Stanford, o Minneapolis Institute of Arts e o Museu de Arte de Macau, e foram apresentadas nas capas de publicações como “New Art International” em Nova Iorque, “Creative Genius: 100 Contemporary Artists” em Londres e “Art Frontier” nos Estados Unidos.

Relativamente à edição deste ano do “Glow Shenzhen”, o tema foi “Iluminação Infinita”, tendo decorrido numa localização principal e em mais 29 espaços escolhidos para a apresentação das obras. O projecto de Macau ficou instalado na zona principal da exposição, bem perto do hotel Mandarin Oriental de Shenzhen. O público pode ver esta obra até ao dia 16 de Fevereiro deste ano, sendo que, até à data, esta instalação imersiva “atraiu muitos visitantes e foi elogiada pelo seu impressionante efeito artístico”, revela-se no mesmo comunicado.