Cinema | “Hanami” de Denise Fernandes vence prémio em festival de Gotemburgo

O filme “Hanami”, da realizadora portuguesa Denise Fernandes, foi distinguido sábado com o prémio Ingmar Bergman no Festival de Cinema de Gotemburgo, na Suécia. De acordo com a organização, “Hanami” venceu aquele prémio internacional, destinado a primeiras obras, integrando uma selecção de oito candidatos da qual fazia ainda parte “On Falling”, de Laura Carreira.

“Hanami” é uma primeira longa-metragem de Denise Fernandes, foi rodada na ilha do Fogo, em Cabo Verde, e o elenco integra maioritariamente não-actores, na sua primeira experiência em cinema, explica a produtora portuguesa O Som e a Fúria.

Denise Fernandes, que nasceu em Lisboa, filha de pais cabo-verdianos, e cresceu na Suíça, aborda em “Hunami” as etapas e dores do crescimento de uma menina, desde que está na barriga da mãe até à adolescência.

“Quando eu era criança, reparei que Cabo Verde, por ser muito pequeno, era muitas vezes omitido dos mapas e dos globos. Crescendo na Europa, tinha a sensação de vir de um país que não existia fora das paredes da minha casa. Para o tornar visível, fiz de Cabo Verde e dos seus habitantes o tema central da minha primeira longa-metragem”, explicou Denise Fernandes em nota de intenções.

O elenco integra Sanaya Andrade, Daílma Mendes, Alice da Luz, Nha Nha Rodrigues, João Mendes e Yuta Nakano.

“Hanami” conquistou em 2024 o prémio revelação no festival de cinema de Locarno (Suíça). Desde então, o filme já foi seleccionado para vários festivais e tem conquistado outros prémios, nomeadamente em Chicago (Estados Unidos) e São Paulo (Brasil).

Anteriormente, Denise Fernandes fez as curtas-metragens “Nha Mila” (2020), “Idyllium” (2013), “Pan sin mermelada” (2012) e “Una notte” (2011). De acordo com a produtora O Som e a Fúria, “Hanami” vai estrear-se nas salas de cinema da Suíça – país coprodutor – a 19 de Março e chega aos cinemas portugueses a 15 de Maio. A 48ª. edição do Festival de Cinema de Gotemburgo terminou ontem.