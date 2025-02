Washington | Pequim apresenta condolências após acidente aéreo que matou 67 pessoas

A China apresentou sexta-feira condolências aos Estados Unidos pelo desastre aéreo que matou 67 pessoas, incluindo dois cidadãos chineses, em Washington, quando um avião civil colidiu com um helicóptero militar norte-americano.

De acordo com as “verificações iniciais”, dois cidadãos chineses ” infelizmente morreram no acidente”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

“A China solicitou às autoridades norte-americanas que informem atempadamente o progresso das operações de busca e salvamento e determinem prontamente as causas do acidente”, acrescentou o porta-voz, citado pela televisão estatal CCTV.

O acidente ocorreu quando um helicóptero militar, com três pessoas a bordo, e um avião comercial Bombardier CRJ700 da American Eagle (subsidiária regional da American Airlines), com 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiram na quarta-feira por volta das 20:48 de quarta-feira, quando este último se aproximava do Aeroporto Ronald Reagan, em Washington.

As autoridades afastaram a possibilidade de haver sobreviventes do acidente aéreo, o mais mortífero nos Estados Unidos desde 2001.

Entre os passageiros estavam vários patinadores artísticos e treinadores americanos, bem como os russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de patinagem em dupla de 1994. As duas caixas negras do avião, o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo, foram recuperadas pelos investigadores, revelaram na quinta-feira fontes anónimas à CBS News e à ABC News.

Os investigadores do acidente aéreo referiram na quinta-feira que esperam ter conclusões preliminares dentro de 30 dias sobre as causas do acidente. A directora do NTSB, Jennifer Homendy, sublinhou a necessidade de não especular sobre as causas do acidente.

Esta posição contrasta com a postura do Presidente norte-americano Donald Trump, que numa conferência de imprensa na Casa Branca disse não saber os motivos, mas deu a entender que o piloto do helicóptero era o culpado.