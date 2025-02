Pequim constrói centro de comando militar 10 vezes maior que o Pentágono

O jornal britânico Financial Times (FT) avançou na passada sexta-feira que a China está a construir, a oeste da capital, um complexo militar 10 vezes maior do que o Pentágono, o Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

De acordo com imagens de satélite e análises de inteligência divulgadas pelo jornal, as obras começaram em 2024, a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Pequim e estendem-se por uma área de mais de seis quilómetros quadrados, o que o tornaria o maior centro de comando militar do mundo.

As fotos apontam ainda para a existência de fossos profundos na zona, que, de acordo com especialistas, demonstram a construção de grandes bunkers reforçados que poderão albergar os líderes chineses em caso de conflito, incluindo uma hipotética guerra nuclear.

“A análise das imagens sugere a construção de várias possíveis instalações subterrâneas ligadas por passagens, embora sejam necessários mais dados e informações para avaliar completamente esta construção”, explicou o analista Renny Babiarz, da empresa AllSource Analysis.

O FT referiu que junto ao local há placas a proibir tirar fotografias ou a operação de drones, embora não haja uma presença militar visível nem qualquer menção ao projecto na Internet.

Um antigo oficial dos serviços de informação dos EUA, não identificado, disse ao FT que a actual sede do exército chinês, situada no centro de Pequim, é relativamente moderna, mas não foi concebida para actuar como centro de comando seguro.

“O principal centro de comando seguro (…) foi construído há décadas, no auge da Guerra Fria. A dimensão, a escala e as características parcialmente subterrâneas da nova instalação sugerem que irá substituir a [actual sede] como principal centro de comando em tempo de guerra”, disse a mesma fonte.

Preparados para tudo

Dennis Wilder, antigo analista da principal agência de inteligência norte-americana, a CIA, para a China, disse que “a confirmar-se, este novo bunker de comando subterrâneo avançado para líderes militares (…) sinaliza a intenção de Pequim de construir não só forças [armadas] convencionais de classe mundial, mas também a capacidade avançada de travar uma guerra nuclear”.

O FT recordou que, de acordo com os serviços de informação dos EUA, o exército chinês está a desenvolver novas armas e projectos tendo como meta o seu centenário, em 2027.