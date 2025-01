Tecnologia | Pedida aposta na formação local

O presidente da direcção da Associação de Educação de Macau, Cheang Hong Kuong, pediu ao Governo que aposte mais na formação de quadros locais virados para a inovação científica e tecnológica. O pedido foi deixado no encontro dos representes da associação com a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, O Lam, no âmbito da preparação das Linhas da Acção Governativa.

De acordo com a informação do Governo, no encontro, Cheang Hong Kuong considerou que o Governo “atribui grande importância à formação de quadros qualificados” e que tem feito esforços para captar pessoas de fora do território, para responder às “necessidades da diversificação económica”. No entanto, indicou que não basta tentar atrair quadrados qualificados, defendeu igualmente uma maior formação dos jovens locais para essas áreas, “através dos cursos ministrados nas escolas de Macau”.

Por sua vez, Kou Kam Fai, membro da associação e deputado da Assembleia Legislativa, considerou que a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude deve trabalhar para resolver os problemas de adaptação dos alunos do ensino superior de Macau no Interior. Kou elogiou a política de criar vagas no Interior para os alunos locais, porém, pediu que haja mais estudos sobre a adaptação e que sejam adoptadas medidas para facilitar a preparação para esses cursos.

Face às sugestões, a secretária O Lam recordou os vários discursos de Xi Jinping e deixou a garantia de que “os jovens são o futuro e a esperança de Macau”, naquela que foi mais uma citação dos discursos do Presidente da China.