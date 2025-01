Moeda | Yuan atinge menor valor em 16 meses

A moeda chinesa atingiu esta semana um mínimo de 16 meses, apesar dos esforços do banco central da China para acalmar os investidores sobre a possível imposição de taxas alfandegárias punitivas pelos Estados Unidos, sob presidência de Donald Trump.

O yuan tem atingido consecutivamente novos mínimos desde que Trump venceu as eleições, com a promessa de taxar até 60 por cento todas as importações oriundas da China.

O índice de ações CSI 300, que reúne as maiores empresas do país asiático, também se desvalorizou 4,5 por cento, ao longo do último mês. O índice registou as maiores perdas semanais em mais de dois anos na semana passada, quando caiu 5 por cento.

Em resposta, as praças financeiras chinesas pediram a vários grandes fundos de investimento, na semana passada, que restringissem as suas vendas de acções para evitar fortes correções nos mercados, segundo a imprensa internacional.

As bolsas de valores de Xangai e Shenzhen também se reuniram recentemente com instituições estrangeiras, informaram ambas as praças financeiras no domingo, para assegurar os investidores que vão continuar a abrir os mercados de capitais da China.