Taça GT | Corrida da Grande Baía inspira campeonato no Interior da China

Um novo campeonato para viaturas da classe GT4, sediado na China e com o nome de SRO GT Cup, será lançado em 2025. A competição foi inspirada no sucesso alcançado nos últimos anos pela Taça GT – Corrida da Grande Baía, do Grande Prémio de Macau

Nas vésperas de Natal, o SRO Motorsport Group, a empresa que organiza, entre muitas outras provas e campeonatos, o GT World Challenge Asia e co-coordena a Taça do Mundo de GT da FIA em Macau, anunciou a criação de uma competição para viaturas GT4 na China, com estreia marcada para 2025. O campeonato contará com um total de oito corridas sprint de 30 minutos, cada uma com um único piloto por carro, distribuídas por quatro eventos que terão início em março. Haverá duas corridas por fim de semana.

O calendário dos quatro eventos foi apresentado, sendo que a temporada começa em Xangai, integrado no programa do Grande Prémio da China de Fórmula 1. Com dois circuitos ainda por oficializar, a outra prova confirmada será no novo circuito urbano de Pequim, no fim de semana do GT World Challenge Asia. Uma certeza: o Grande Prémio de Macau não fará parte do calendário.

Benjamin Franassovici, Director Geral da SRO Motorsports Asia, disse: “Este é um capítulo incrivelmente empolgante para a SRO na Ásia, especialmente na China. Muitas das maiores equipas do país e os pilotos mais experientes já competem no GT World Challenge Asia e além, mas ainda existe um grande mercado, em certa medida inexplorado, para amadores aspirantes, jovens profissionais e equipas de nível nacional que desejam correr mais perto de casa. O evento de GT4 em Macau, que atraiu mais de 25 inscrições no mês passado, é um excelente exemplo disso.”

Ambição e muita concorrência

A SRO não esconde a expectativa de contar com grelhas de vinte carros na temporada de estreia, cujas inscrições abrirão a 9 de Janeiro.

Para alcançar esse objetivo, a organização europeia, em colaboração com os seus parceiros chineses, restringiu a participação a pilotos não profissionais. Assim, apenas pilotos classificados pela FIA como “Bronze” ou “Silver” poderão competir. Outro trunfo da SRO é a aplicação do seu mundialmente reconhecido “Balance of Performance”, um sistema que equilibra a performance entre diferentes carros e que tem sido um dos pilares da credibilidade da Taça GT – Corrida da Grande Baía nos últimos anos.

“Estou confiante de que o nosso formato e a mistura de eventos de alto perfil proporcionarão uma alternativa desejável, mas também acessível, à oferta doméstica actual”, referiu Benjamin Franassovici, que sabe que a SRO GT Cup vai encontrar uma feroz concorrência dentro de portas.

Para além da SRO GT Cup, serão realizados no Interior da China, em 2025, pelo menos mais três campeonatos de âmbito nacional para carros de GT: o GTCC – GT China Cup, organizado pela TopSpeed, que colabora na Taça do Mundo de FR da FIA; o Campeonato da China de Endurance (CEC); e ainda a Mintimes GT Series, organizado pela empresa responsável pelo Campeonato da China de F4.

Como de melhor se faz lá fora

A SRO GT Cup será a segunda competição dedicada a viaturas GT4 na Ásia. Esta categoria, que reúne marcas de prestígio como Aston Martin, Audi, BMW, Lotus, Mercedes-AMG, McLaren, Porsche, entre outras, conta também com diversos campeonatos na Europa, incluindo o renovado Campeonato de Portugal de Velocidade e o Iberian Supercars Series.

Para aliciar as marcas, os resultados das corridas da SRO GT Cup também contarão para o Ranking de Construtores de GT4 da SRO, um título atribuído à marca presente na categoria GT4 com melhor desempenho no final de cada temporada. A SRO GT Cup junta-se à sua equivalente asiática, a Japan Cup, numa lista que também inclui competições continentais e nacionais na Europa, América e Austrália.