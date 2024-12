BRICS | Tailândia vai aderir amanhã como Estado associado

O Governo da Tailândia anunciou ontem que se vai juntar ao grupo de economias emergentes BRICS como Estado associado a partir de amanhã, num ano em que a Rússia preside à organização.

“Esta parceria oferece oportunidades significativas para reforçar os laços com os Estados-membros dos BRICS, os mercados emergentes e os países em desenvolvimento com elevado potencial de crescimento”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros tailandês num comunicado.

Na nota, o Ministério indicou que este passo foi dado após uma crescente cooperação com o grupo desde 2017 e que representa um compromisso com o multilateralismo, sobretudo entre os países emergentes. As autoridades tailandesas acrescentaram que continuarão a trabalhar com o bloco sob a presidência do Brasil no próximo ano.

Na cimeira do grupo realizada em Outubro, na cidade russa de Kazan, o Governo russo afirmou que havia divergências sobre a expansão do bloco, mas o comunicado final aprovou o estatuto de Estado associado para diminuir o descontentamento entre os países candidatos.

Chegou a ser divulgada uma lista de países que seriam incluídos nesta categoria – Turquia, Indonésia, Nigéria, Argélia, Bielorrússia, Cuba, Bolívia, Cazaquistão, Vietname, Tailândia, Malásia, Uzbequistão e Uganda –, mas a entrada destas nações não foi confirmada.

Os BRICS são constituídos pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e em 1 de Janeiro de 2024 foram aceites como Estados-membros o Egipto, o Irão, os Emirados Árabes Unidos e a Etiópia, enquanto a Arábia Saudita e a Argentina mudaram de ideias sobre a adesão ao grupo.