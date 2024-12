GP | FIA confirma regresso do TCR World Tour em 2025

O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel reuniu-se na passada quarta-feira, no Ruanda, e a principal novidade foi a confirmação, já esperada, da continuidade do Grande Prémio de Macau no calendário do Kumho FIA TCR World Tour

O calendário da próxima temporada do FIA TCR World Tour foi revelado, com oito eventos entre Maio e Novembro, a acontecer na América do Norte, Europa, Ásia e Oceânia. A temporada terá início no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, antes de se deslocar para a Europa, com três eventos em Espanha, em Valência, em Itália, em Monza, e em Portugal, no circuito citadino de Vila Real. Os carros serão então enviados para o sul da Austrália para se reencontrarem com o TCR Australia no circuito The Bend, em Setembro. Seguir-se-á a primeira visita ao Inje Speedium, na Coreia do Sul, e o regresso ao Circuito Internacional de Zhuzhou, no Interior da China, antes de a temporada terminar da forma tradicional, como parte do Grande Prémio de Macau.

“Embora tenhamos tentado oferecer aos concorrentes e fãs novas emoções a cada ano, não mudámos tudo”, explicou Marcello Lotti, o “pai” do conceito TCR e responsável pela empresa que promove o FIA TCR World Tour. “Voltaremos ao Circuito Internacional de Zhuzhou após uma estreia muito bem-sucedida em 2024, e terminamos a temporada com a tradicional e imperdível Corrida da Guia Macau, a conclusão de cada temporada de carros de Turismo”, referiu o empresário italiano.

Este anúncio também nos permitiu ficar a saber que o 72.º Grande Prémio de Macau será realizado de 13 a 16 de Novembro de 2025. Sobre as Taças do Mundo de GT e FR, não saiu deste Conselho Mundial, organizado na cidade de Kigali, qualquer informação suplementar.

Surpresa lusitana

A maior surpresa do anúncio do calendário foi mesmo o regresso do circuito citadino português de Vila Real à competição principal de carros de Turismo da FIA. Aliás, os primeiros passos para este acordo terão sido dados em Macau durante o fim de semana do Grande Prémio. O 54.º Circuito Internacional de Vila Real decorrerá nos dias 4, 5 e 6 de Julho, no ano em que a cidade de Vila Real assinalará o seu centenário. As corridas serão o prato forte do fim de semana, mas a elas estarão associados grandes concertos musicais, festivais gastronómicos e muitos motivos para vir a Vila Real.

Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, considerou que “felizmente tem sido possível organizar anualmente um evento magnífico, homenageando a grande marca que são as corridas de Vila Real. Em 2025 voltará a ser assim, com o esforço de todos os parceiros envolvidos, mas tentando ir ainda mais longe, já que se assinalam os 100 anos da cidade de Vila Real.”

Chineses e australianos?

Os “mundialistas” do FIA TCR World Tour irão, a exemplo deste ano, fazer-se acompanhar na Corrida da Guia pelos concorrentes do Campeonato da China de Carros de Turismo / TCR China. A competição chinesa já anunciou o seu calendário para 2025 e colocou a prova no Circuito da Guia como “extra-campeonato”, ao contrário de 2024, onde a corrida foi pontuável para o campeonato, para desagrado de muitos participantes que se viram obrigados a trocar os habituais pneus Michelin do campeonato pelos Kumho da competição reconhecida pela FIA.

Segundo a imprensa especializada australiana, os concorrentes do TCR Australia também irão visitar o território. O calendário divulgado no início da semana não especificava o circuito, mas indicava que a prova de encerramento da temporada do TCR Australia se realizaria em novembro, juntamente com o FIA TCR World Tour – sendo, portanto, a prova da RAEM. As equipas australianas contarão com assistência no transporte dos seus carros para este evento, uma valiosa ajuda que será fornecida pela organização do TCR Australia.