O sonho de Calderón

Calderón de la Barca é já por si um nome que nos remete para uma área de fábula – uma barca, um caldeirão – receptáculos de travessias e alquímicas transformações, assim se nomeia este nomeado que adjetivamos sempre com prodigalidade, talento, vida longa, saber e carisma, que o tornaria o mais ilustre escritor barroco e o elevou a uma referência mítica da sua Idade de Ouro, deixar de o ver é como ficar cego, deixar de o cumprimentar um descuido civilizacional de desleixo e descaso, temos o dever de reanimar, de os reanimar dessa imortalidade eterna, sim, onde um nome não seja somente a pedra de um sepulcro ou uma circular nas ruas das cidades.

Com ele e com Lope de Vega nos iremos então encontrar neste breve encontro, que a vastidão de que deram provas é inibidora de grandes descrições, e devia até existir um Teatro só para vogais quando fosse necessário mencioná-los; La Barca seguiu Vega, transformou, desbastou, colocou o centro que estava na periferia e nasceram então as maças de ouro das Hespérides, que no meio de muita folhagem perdem-se os tesouros.

Estamos no século XVII, onde nasce logo no seu início em 1600, e percorre-o durante os reinados dos nossos Filipes, estamos no coração do barroco e a sua contribuição foi o emblema do género literário que fez galgar Espanha para a mais alta esfera cultural do mundo, que sem ele a Península Ibério seria um retalho abstrato de grandes poetas, sim, mas faltando-lhe o selo da mundialização.

Devido à sua formação teológica, e outras, mas sobretudo esta, a retórica foi-lhe um domínio persistente, incutindo nas suas obras esta capacidade que abrilhantou diálogos, impôs caminhos, e intelectualizou a escrita para um patamar rigoroso, imperioso e requintado, era um providencialista e talvez um pessimista dado que a ausência divina seria para ele a permanência desta nossa vida, seguindo-a sempre, compreende que jamais desvendaria o seu significado final.

É com ele que a cenografia alcança um lugar até então desconhecido numa unicidade de todas as artes em confronto, ele vai escavar, desbravar, e levar ao rubro barroco a alternativa que se encontra em todas as coisas. E foi em seu nome que alguém se lembrou fazer já em pleno século XX uma celebração à Espanha de Calderón como uma supremacia latina face à ” barbárie germânica”.

A dramaturgia é uma vastidão. Um trabalho que nos interroga, afinal, o que andamos nós a fazer, ou que pessoas eram estas, porque, porquê e como.

E voltemos ao iniciado «A vida é sonho» a peça teatral que viu o seu dia em 1635 e nos fala ainda sobre o abuso do poder, a desesperança, e de nossos maiores medos, que longe de ser a morte é o provarmos que existimos. O medo aciona em nós o mais primitivo instinto, daí a muralha global dos « fake news» posta a esparramar no plasma virtual a alavanca motriz dos avanços dos radicalismos. Estamos presos como Segismundo.

Mas a grande alvorada sempre vem, não há noite para sempre, e por vezes conseguimos entrincheirarmo-nos nos atributos daqueles guias mágicos que não cessam de chamar nestes tempos bárbaros a nossa atenção. A equidade é tão grande que nos remete ao mito da caverna, mas mais tarde ou mais cedo descobrimos quem somos e que não vale a pena o frenesim da alienação. O servo do pai é um agente extraterrestre obrigando a desorbitar o apego atávico dos clãs e das tribos, compostos ainda nesta estranha Idade da Pedra.

Acordados dos sonhos, os sonhos são ainda a impressão digital que nos informa que vencemos etapas gigantescas e a vida é o que avança sempre no momento, que o cálculo enquista e a dor amarfanha, só quando é grande ela se liberta do arrastar de sombras do habitat antigo, se transmuta e transforma. Saturnino rei da Polónia neste memorial de horrores, chegou o teu fim, que pais são castigos.

Todos sonham o que são

No entanto ninguém entende

Eu sonho que estou aqui

De correntes carregado

E sonhei e noutro estado

Mais lisonjeiro me vi

Que é a vida? Um frenesi

Que é a vida? Uma ilusão

Uma sombra, uma ficção;

O maior bem é tristonho,

Porque toda a vida é sonho,

E os sonhos, sonhos são.

LA BARCA