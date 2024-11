Cartões de crédito | Dívidas crescem 30 milhões

O débito não pago ligado aos cartões de crédito registou um aumento de 30 milhões de patacas no espaço de um ano, de acordo com as “Estatísticas relativas ao pagamento móvel e a cartões de pagamento – 3.º Trimestre 2024” publicadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Entre Julho e Setembro o valor total das dívidas relacionadas com cartões de crédito atingiu 2,72 mil milhões de patacas, um aumento de 1,4 por cento face ao montante de 2,69 mil milhões de patacas do período homólogo.

No entanto, entre o segundo trimestre, as dívidas ligadas aos cartões de crédito tiveram uma redução de 1,9 por cento, dado que entre Abril e Junho o crédito atingiu 2,78 mil milhões de patacas. No domínio dos pagamentos móveis, o número de transacções no terceiro trimestre desse ano aumentou 2,9 por cento face ao trimestre anterior, com 88,1 milhões transacções. O valor das transacções foi de 7,6 mil milhões de patacas, um crescimento de 6 por cento.