Massagens | Realizadas rusgas em oito casas

Duas detenções por excesso de permanência. Foi este o balanço feito pelas autoridades policiais depois de oito rusgas a casas de massagens locais, que tiveram como objectivo, de acordo com o jornal Ou Mun a “purificação do ambiente de segurança pública” no território.

A iniciativa decorreu entre as 20h e 23h de quarta-feira, integrada na Operação Trovada 2024, e envolveu 25 agentes criminais, que entraram em oito casas de massagens da área central de Macau onde interceptaram 102 pessoas.

As duas pessoas que ficaram detidas foram conduzidas ao departamento de migração, que deverá tratar dos procedimentos legais para que sejam expulsas de Macau e eventualmente proibidas de entrar durante um espaço temporal. No balanço apresentado, as autoridades comprometeram-se a “prestar atenção às tendências da segurança pública, a ajustar e a reforçar os esforços de aplicação da lei em tempo útil e a garantir a segurança e a estabilidade das comunidades de Macau”.