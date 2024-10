Macau recebe espectáculos do universo lusófono

Nos próximos dias, Macau pode assistir a vários espectáculos de música e dança tradicional em diversos locais do território, resultado de uma parceria entre o Instituto Cultural e a operadora Galaxy. O evento “GEG Espectáculos de Música e Dança Tradicional na Comunidade” é integrado no 6.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Apresentam-se, no total, 14 espectáculos amanhã, domingo, dia 31 e depois nos dias 2 e 3 de Novembro, em locais como o Jardim do Mercado de Iao Hon, os espaços Diamond Lobby e Crystal Lobby no Galaxy Macau, Ruínas de São Paulo e na Feira do Carmo na Taipa.

Os artistas participantes incluem o grupo artístico do Interior da China “Guangdong Zhongshan Torch Singing and Dance Troupe”, bem como oito grupos artísticos provenientes dos países e regiões de língua portuguesa, nomeadamente do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Goa, Damão e Diu. Estes grupos irão apresentar espectáculos de música e dança tradicional na comunidade em pontos turísticos de Macau.

O Guangdong Zhongshan Torch Singing and Dance Troupe irá apresentar danças folclóricas que demonstram a rica diversidade artística da China, tendo participado em diversos eventos comemorativos e realizado várias visitas de intercâmbio cultural no exterior em representação da China. No caso do cantor e compositor brasileiro Filipe Toca, haverá uma mistura de dialectos brasileiros e elementos de música pop nas suas canções, expressando temas de amor e dor.

Funaná e companhia

O grupo Ferro Gaita de Cabo Verde apresentará temas de Funaná, estilo musical típico do país, com instrumentos como a gaita-de-fole, tambores e guitarra-baixo. Nené Pereira, da Guiné-Bissau, destacará a força e resiliência das mulheres africanas através da sua música tradicional e voz emocionante, tendo os seus álbuns de música sido muito elogiados.

Destaque ainda para o grupo de dança GE Dancers, da Guiné Equatorial, um grupo de jovens e talentosos bailarinos profissionais, com um estilo de danças energéticas. A cantora Selma Uamusse de Moçambique, uma figura proeminente no panorama musical do seu país, é conhecida pelos seus estilos musicais diversificados e pela forte incorporação da música tradicional moçambicana.

O Grupo Cultural 100% Santola, de São Tomé e Príncipe, dedica-se às danças tradicionais e africanas, promovendo o desenvolvimento cultural e a criatividade étnica. O grupo Le-Ziaval, de Timor-Leste, irá apresentar a cultura única do país através das suas danças típicas, da música, do teatro e da poesia. Por sua vez, o grupo Daman Darshan, de Goa, Damão e Diu, é composto por bailarinos e cantores dedicados à promoção das lendas e património cultural local, com apresentações animadas.