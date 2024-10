Cinemateca | Halloween, Wenders e outras histórias

Há “Encantos de Outubro” e um filme destinado aos mais novos que celebra o Halloween: não faltam novidades na Cinemateca Paixão para os próximos dias, incluindo a possibilidade de um novo visionamento de “Paris, Texas”, clássico com a assinatura de Wim Wenders

A Cinemateca Paixão continua a apresentar, nos próximos dias, uma série de filmes para todos os gostos, onde não faltam alguns clássicos do cinema. Na secção “Encantos de Outubro” o público poderá rever, hoje, o clássico “Paris, Texas”, do realizador alemão Wim Wenders, numa versão restaurada em 4K.

O filme de 1984 já tem, porém, os bilhetes esgotados. Protagonizado por Nastassja Kinski, o filme conta a história de um homem magro, de fato escuro e um boné de basquetebol vermelho que aparece no deserto que circunda os EUA e o México.

Travis, de seu nome, bebe o último gole de uma garrafa de água e avança para uma zona bastante inóspita chamada de “O recreio do diabo”, procurando reencontrar a família, nomeadamente a sua mulher. “Paris, Texas” venceu o Festival de Cinema de Cannes em 1984.

“Didi”, filme deste ano de Sean Wang, realizador de Taiwan e dos EUA, estreou esta quarta-feira na Cinemateca Paixão, mas volta a ser exibido amanhã às 19h30 e depois na terça-feira no mesmo horário.

“Didi” é o nome dado a um rapaz, também com origens em Taiwan, que vive na Califórnia no ano de 2008 e que enfrenta uma fase de crescimento antes de entrar na escola secundária. O rapaz tem de lidar com os cuidados excessivos da avó e da mãe, a realização de um vídeo de skaterboarding e ainda um primeiro amor amargurado.

Esta foi a primeira longa metragem de Sean Wang, nomeado para um Óscar, e que ganhou o prémio do público na categoria de drama no Festival de Cinema de Sundance, nos EUA.

No domingo, haverá também a oportunidade de explorar a única sessão de “Hundreds of Beavers”, do realizador Mike Cheslik, marcada para as 16h30. Este é um filme do género fantástico que ganhou um prémio para o melhor flme internacional no Festival Canadiano do Cinema Fantástico.

A história centra-se no século XIX e conta a vida de Kayak, um vendedor que costumava ser feliz a vender vinho, mas que subitamente embebeda-se quando um incêndio deflagra numa adega que destrói todo o armazenamento de vinho que possui. É então que Kayak se vê obrigado a tornar-se num caçador de armadilhas, apanhando castores e coelhos para ganhar a vida.



Halloween e companhia

Na secção “Nova Força Chinesa” apresenta-se o filme “Some Rain Must Fall”, do realizador Qiu Yang, exibido este domingo a partir das 19h30. A história do filme centra-se no momento em que uma mulher de 40 anos, dona de casa, fere acidentalmente uma idosa no jogo de basquetebol da filha. Um incidente que poderia ser banal altera o rumo destas vidas por completo, com repercussões em toda a família. Esta mulher que anda sempre de mal com a vida deseja subitamente uma mudança, algo que lhe mude a rotina dos dias. Quando o passado lhe bate à porta, ela avança então em busca de um futuro que ainda desconhece.

Ainda para este fim-de-semana decorrem duas exibições integradas na secção “Descobrir Macau – Actor em foco”, com destaque em Helen Ko.

As sessões decorrem sábado e domingo às 14h, podendo ser vistos “Meow Avenger”, do realizador Hoi Ka Ion; “Antes do Aguaceiro”, de Mak Man Teng; “Pelo menos não hoje”, de Io Lou Ian; “A Void Without a Face”, de Lao Keng U; “Mente Cintilante”, de Lam Kin Kuan; e “Gin, Sake, Margarita”, de Peeko Wong.

A Cinemateca Paixão vai também celebrar o Halloween com o seu público ao exibir um clássico. Trata-se de “Child’s Play”, de 1988, exibido esta quarta-feira a partir das 19h30, onde se esperam muitos gritos e emoções na plateia. Porém, e em jeito de celebração, não basta aparecer com o bilhete para ver o filme, podendo cada espectador levar uma boneca favorita e participar no concurso, ficando habilitado a receber presentes especiais. Os espectadores podem também levar trajes especiais.