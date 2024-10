CCAC | Ho Iat Seng recebeu relatório de fiscalização

O Chefe do Executivo recebeu na segunda-feira o relatório da comissão especializada para a fiscalização dos problemas relacionados com queixas contra a disciplina do pessoal do Comissariado contra a Corrupção (CCAC).

De acordo com o comunicado oficial, durante o encontro com a comissão, Ho Iat Seng “reconheceu o contributo para promover e aprimorar a integridade no território, destacando a grande importância do dever do pessoal em seguir e cumprir a lei durante o exercício de funções”.

Por sua vez, Wang Yu, presidente da comissão, destacou o trabalho do CCAC, elogiou o organismo a que preside, por considerar que dá “seguimento a cada queixa dos residentes” e porque participa “activamente nos trabalhos de sensibilização e divulgação de integridade”. Wang Yu destacou ainda que a comissão especializada para a fiscalização dos problemas relacionados com queixas contra a disciplina do pessoal do CCAC actua de forma independente.