Ciclovias | Estudada ligação entre Taipa e Coloane

O Governo está a estudar a possibilidade de criar um troço a ligar a ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa à ciclovia Flor de Lótus, que liga o hotel Brodaway ao Parque Industrial da Concórdia, em Coloane, mas admite que o projecto exige uma postura cautelosa. O anúncio consta na resposta do Instituto para os Assuntos Municipais a uma interpelação do deputado Leong Hong Sai, dos Operários.

“Como o projecto envolve uma orla costeira de quase 3,15 hectares, com uma escala relativamente grande, carece de um estudo cauteloso, no sentido de garantir a sua conformidade com os critérios de prevenção de inundações definidos no Plano decenal de prevenção e redução de desastres em Macau”, pode ler-se na resposta assinada por José Tavares.

Apesar das dificuldades, o IAM explicou ao deputado que actualmente foi instalada no local “uma ciclovia provisória” para permitir a ligação entre os dois troços.

Na interpelação, o deputado abordou igualmente a situação das instalações desportivas da RAEM. “O Instituto do Desporto tem envidado esforços no sentido de proporcionar ao público um bom ambiente desportivo e as pistas de atletismo sob a sua alçada são revestidas com tartan para amortecer as vibrações, disponibilizando nos seus espaços, sempre que as condições o permitam, instalações complementares, tais como casas de banho, cabines de duche, vestiários, salas de amamentação, cacifos e bebedouros”, foi indicado.