Incêndios | Governo de Timor-Leste solidário com Portugal

O Governo de Timor-Leste manifestou ontem solidariedade com Portugal devido aos incêndios nas regiões do Norte e Centro, que já provocaram a morte a sete pessoas e 40 feridos.

“Neste momento de crise, reafirmamos o nosso compromisso de amizade e cooperação com Portugal”, afirmou, em comunicado, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e porta-voz do Governo, Agio Pereira.

“O nosso pensamento está com todas as pessoas afectadas por esta tragédia, em especial com os familiares das vítimas e os bravos operacionais que se dedicam a proteger vidas e património. Estamos confiantes que Portugal irá com resiliência e união ultrapassar mais este desafio”, salientou o ministro timorense.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, atingidas pelos incêndios desde o fim-de-semana, já arderam 47.376 hectares. O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afectados pelos incêndios nos últimos dias.