Hotelaria | Número de trabalhadores subiu quase 30%

No ano passado, o número de trabalhadores na indústria hoteleira registou um aumento de 27,8 por cento, em comparação com 2022, de acordo com as estatísticas divulgadas pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no âmbito do “Inquérito aos Hotéis e Similares referente a 2023”.

Em relação ao número de hotéis e alojamentos de baixo custo em actividade, entre 2022 e 2023 houve um aumento de 12 unidades, que no final do ano passado totalizavam 145 estabelecimentos. As receitas do sector hoteleiro cifraram-se em 37,93 mil milhões de patacas, aumentando 136,4 por cento, em termos anuais, o que a DSEC justificou com o crescimento do número de hóspedes. Foi entre o final de 2022 e o início de 2023 que o Governo levantou as várias restrições de circulação de pessoas, justificadas com a pandemia da covid-19.

As despesas do sector foram de 29,84 mil milhões de patacas, um crescimento de 41,1 por cento, em termos anuais. O excedente bruto do sector hoteleiro passou de deficitário em 2022 para superavitário em 2023, cifrando-se em 8,18 mil milhões de patacas. O valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do sector, fixou-se em 20,35 mil milhões de patacas, mais 302 por cento.

Em termos da classificação dos hotéis, observou-se que as receitas dos hotéis de 4 estrelas aumentaram cerca de 70 por cento, face a 2022, as dos hotéis de 5 e 3 estrelas cresceram mais de 100 por cento e as dos hotéis de 2 estrelas subiram mais de 300 por cento.