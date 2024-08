Trabalho | Lançado jogo com prémios sobre “doenças gastrointestinais”

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) lançou o jogo “Conhecer a relação entre o trabalho e as doenças gastrointestinais”, actividade que termina a 29 de Setembro e irá sortear prémios entre 1.000 e 3.000 patacas, além de habilitar os participantes a ganhar 30 cupões de supermercado no valor de 100 patacas.

A actividade, que tem como objectivo aumentar “a consciência dos cidadãos sobre a segurança e saúde ocupacional”, é a terceira de um total de quatro concursos sobre vários ramos de saúde.

A DSAL indica que o trabalho intensivo, ritmo de vida acelerado, stress e hábitos alimentares irregulares podem causar doenças gastrointestinais, tais como úlcera gástrica, úlcera duodenal e doença do refluxo gastroesofágico.

Essas doenças não só trazem transtornos à vida social e diária, mas também podem reduzir a eficiência do trabalho, afectando gravemente o trabalho e a vida. A DSAL espera que, através do jogo, os cidadãos possam conhecer a relação entre o trabalho e as doenças gastrointestinais, aumentando assim a consciência dos cidadãos sobre a saúde gastrointestinal.

Quem estiver interessado em participar no jogo pode fazê-lo através da aplicação móvel da DSAL ou da leitura de um código QR. Quem responder acertadamente às questões, habilita-se a ganhar um prémio. O jogo apenas está disponível em chinês.