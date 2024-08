Emprego | Três feiras com 308 vagas entre 22 e 26 de Agosto

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) irá organizar três sessões de feiras de emprego, disponibilizando um total de 308 vagas, nos dias 22, 23 e 26 de Agosto, para os sectores da hotelaria, entretenimento e venda a retalho.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela DSAL, as inscrições para as três sessões abrem hoje e os interessados podem inscrever-se no website da DSAL até ao meio-dia de 21 de Agosto.

A primeira sessão está marcada para a manhã de 22 de Agosto, com a oferta de 209 vagas para a indústria da hotelaria para cargos como gerente de restaurante, gerente assistente de restaurante, supervisor de serviços de restauração, barista, agente de serviços de restauração, mestre de cozinha, cozinheiro e supervisor sénior.

Na parte da tarde do dia seguinte, serão disponibilizadas 57 ofertas também para o sector hoteleiro. Na manhã de 26 de Agosto, será a vez dos sectores de lazer e entretimento e da venda a retalho, com 42 ofertas de emprego para empregado de loja, vendedor e empacotador.

A primeira sessão terá lugar no Hotel Grand Lisboa Palace, a segunda no Hotel Okura Macau e a terceira no edifício da FAOM na Rua da Ribeira do Patane nº 2-6.