Tóquio | Avião de carga 747 faz aterragem de emergência

Um avião de carga Boeing 747 com destino a Los Angeles regressou ontem ao Aeroporto Internacional de Narita, um dos dois aeroportos de Tóquio, para uma aterragem de emergência, levando ao encerramento temporário de uma das pistas.

O voo 7106 da companhia norte-americana Atlas Air voltou ao aeroporto à 01:10, depois de ter sido detectada uma avaria no sistema hidráulico.

O avião Boeing 747 tinha um pneu furado e uma roda partida e, devido ao acidente, a pista A do aeroporto foi encerrada durante cerca de sete horas, noticiou a agência japonesa Kyodo.

Nenhum dos sete tripulantes do avião de carga ficou ferido, indicou o gabinete do aeroporto do Ministério dos Transportes.

Este acidente ocorreu horas depois de um outro, registado no mesmo aeroporto na segunda-feira, em que um Boeing 787 da Singapore Airlines apresentou problemas técnicos na aterragem, provocando o encerramento da pista B do aeroporto durante cerca de 50 minutos.

Nenhum dos 276 passageiros ficou ferido.

Os bombeiros detetaram fumo branco proveniente do motor esquerdo do avião comercial, depois da aterragem e o Ministério do Território, Infraestruturas, Transportes e Turismo do Japão disse terem sido encontrados restos de pneus na pista onde pousou.