Reino Unido | Imperador do Japão em banquete oferecido por rei Charles

O imperador Naruhito e a imperatriz Masako, do Japão, participaram, na terça-feira à noite, num banquete no Palácio de Buckingham como parte da visita oficial ao Reino Unido.

O jantar foi oferecido pelo rei Charles e pela rainha Camilla. O imperador Naruhito usou uma medalha da Ordem de Garter, ou Ordem da Jarreteira, a mais antiga e mais nobre ordem de cavalaria do Reino Unido. A distinção foi recebida pelo imperador japonês no almoço de boas-vindas mais cedo no mesmo dia.

Cerca de 170 pessoas do Japão e do Reino Unido participaram no banquete. O rei Charles inclusive usou algumas frases em japonês ao fazer seu discurso de recepção. “Bem-vindo de volta ao Reino Unido. No âmago de nossa parceria está uma estreita amizade”.

O imperador Naruhito respondeu ao discurso do rei dizendo que espera que a visita ao Reino Unido permita que a amizade que existe entre os dois países seja transmitida aos jovens e às crianças, para que eles a aprofundem ainda mais.

“É meu sincero desejo que tanto o Japão quanto o Reino Unido, como amigos sem igual, continuem a fazer esforços incansáveis para uma verdadeira compreensão mútua através do intercâmbio do nosso povo, construindo assim um relacionamento duradouro baseado em amizade, boa vontade e cooperação”, acrescentou.

Esta é a terceira vez que um imperador e uma imperatriz do Japão realizam uma visita de Estado ao Reino Unido.