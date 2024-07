Suspeito de homicídio na Tailândia detido em Macau

O cidadão chinês suspeito de raptar e matar uma turista chinesa na Tailândia foi detido em Macau e entregue às autoridades do Interior. A informação foi divulgada ontem pela Polícia Judiciária (PJ), no dia em que a entrega foi feita, depois de a detenção ter acontecido a 10 de Julho.

O caso tinha sido relatado no fim-de-semana pela imprensa tailandesa. Nessa data foi noticiado que o crime teria ocorrido por volta de 2 de Junho e que dois dias depois, após ter voado para Hong Kong, o homem teria utilizado a carteira electrónica de Wechat da vítima para fazer pagamentos em Macau.

Segundo a informação da PJ divulgada ontem, o homem foi detido na RAEM na quarta-feira passada, depois de ter tentado empenhar um relógio falsificado numa loja de penhores, na Zona Central. Após receber a denúncia da tentativa do crime, as autoridades afirmam ter interceptado o suspeito no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, quando este pretendia regressar a Hong Kong.

A PJ reconheceu também ter recebido informações da polícia do Interior sobre o homicídio e os dados do suspeito, uma vez que havia indícios de que pudesse estar em Macau. Essa mesma possibilidade tinha sido noticiada pelo jornal Khaosod English, um dos maiores da Tailândia.

Corpo encontrado

Também no domingo, começaram a ser analisados os restos mortais recuperados pela polícia da Tailândia, no sábado, na província de Chonburi. O objectivo passa por verificar se os restos mortais são de Yan Ruimin, estudante chinesa de 38 anos que vivia na Malásia e estava de férias no país.

Por sua vez, o suspeito foi identificado, tem 34 anos e foi filmado em clima romântico com a vítima, antes do crime, cujos motivos ainda são desconhecidos. De acordo com Khaosod English, a polícia da Tailândia tem duas teses neste momento: crime passional ou tentativa de roubo da vítima. Afastada está a possibilidade de ter havido uma tentativa de resgate, ao contrário do que chegou a ser equacionado.

A família da vítima tem estado nos últimos dias na Tailândia, para identificar o corpo e para pedir ao Governo local para transferir o caso para o Interior. Tal como o Interior, a Tailândia também tem pena de morte, que pode ser aplicada para crimes de homicídio.