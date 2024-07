Ka-Hó | Galeria H2H apresenta exposição “Blooming in Glass”

“Blooming in Glass – Exposição em Vidro Tiffany” é a nova mostra patente na galeria “Hold On To Hope”, na vila de Ka-Hó, Coloane, da autoria das artistas ToChoi e Pui Lam Choi. A inauguração acontece este domingo a partir das 16h, estando a exposição patente até ao dia 28 de Julho.

Segundo um comunicado, “esta exposição utilizará vidro Tiffany [colorido] como meio criativo, integrando elementos naturais no material de vidro, fazendo com que o espectador se sinta num reino natural onírico. Voando levemente entre as flores de vidro que desabrocham, é apresentado à sua frente com a tecnologia de vidro exclusiva da Tiffany, conferindo-lhe uma dinâmica e graça realistas”.

A organização da mostra destaca ainda as particularidades do vidro Tiffany como material artístico, proporcionando “efeitos visuais sonhadores e encantadores”.

Desta forma, nesta exposição é utilizado “habilmente este material criativo rico em espiritualidade para dar uma nova vida a elementos naturais como borboletas, flores ou folhas”, entre outros elementos da natureza.

Apresentam-se verdadeiras “obras de arte em vidro que não só reflectem a profunda compreensão das artistas sobre a natureza, como apresentam também a essência da arte decorativa do final do século XIX, combinando arte e praticidade”. As peças expostas são, assim, “deslumbrantes”, segundo a organização.

A galeria “Hold On To Hope” é um espaço gerido pela Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau. Com esta mostra, pretende-se “exibir de forma abrangente o valor artístico e as características estéticas do vidro Tiffany, permitindo ao público experimentar pessoalmente esta icónica forma de arte decorativa”. Assim sendo, “Blooming in glass – Tiffany Glass Art Exhibition” convida o público “a viajar por esta festa artística única, a apreciar os infinitos milagres da natureza e a sentir o ritmo da vida”.