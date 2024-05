Guias turísticos | Mais de 1.000 em cursos de línguas

Desde 2013, até ao fim de 2023, cerca de 1.027 pessoas frequentaram os cursos para ensinar línguas aos guias turísticos. Os dados foram revelados por Maria Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST).

Na nota da DST, é ainda indicado que ao longo deste ano vão ser disponibilizados mais quatro cursos de línguas, inglês, japonês, coreano e tailandês, a pensar nos guias turísticos locais. “Tendo em conta o perfil cada vez mais diversificado dos viajantes, já desde 2013, que a DST tem vindo a organizar regularmente diferentes tipos de cursos de formação linguística, incluindo cursos de conversação em inglês, mandarim, tailandês, português, japonês e coreano, entre outras”, afirmou a directora dos Serviços de Turismo.

Maria Helena de Senna Fernandes indicou também que estes cursos visam ajudar os guias a “dominar rapidamente as línguas relacionadas com o seu trabalho diário e a melhorar as suas capacidades de comunicação e a qualidade dos seus serviços no acolhimento de diferentes tipos de viajantes”.