Gastronomia | Cidade de Belém participa em festa de Macau

Entre 14 e 23 de Junho, os interessados vão poder deslocar-se à Doca dos Pescadores e experimentar a comida de várias Cidades Criativas em Gastronomia da ONU

A cidade de Belém, no norte do Brasil, vai participar na Festa Internacional das Cidades de Gastronomia, em Macau, entre 14 e 23 de Junho, foi anunciado na sexta-feira. A capital do estado do Pará vai ser uma das 27 Cidades Criativas em Gastronomia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) a enviar ‘chefs’ para realizar demonstrações culinárias para o público.

A Doca dos Pescadores vai receber um total de 62 demonstrações gastronómicas e sessões de prova de comida, numa média de sete demonstrações por dia, cada uma com a duração de 45 minutos. A directora dos Serviços de Turismo (DST) de Macau disse que a região convidou todas as 56 Cidades Criativas em Gastronomia da UNESCO, lista que inclui as cidades de Santa Maria da Feira (Portugal), Belo Horizonte, Florianópolis e Parati (Brasil).

“Elas decidiram se vêm ou não”, explicou, numa conferência de imprensa, Maria Helena de Senna Fernandes, que sublinhou a presença em Macau, pela primeira vez, de uma Cidade Criativa em Gastronomia da UNESCO vinda de África.

No entanto, a directora da DST admitiu ser “pena que Portugal não tenha vindo”, recordando que uma chefe de cozinha de Santa Maria da Feira fez uma demonstração de gastronomia na 11.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, em Junho de 2023.

Senna Fernandes justificou a ausência com a organização em Portugal, entre 1 e 5 de Julho, da Reunião Anual da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, composta por quase 300 cidades que se distinguem em áreas como a música, artesanato e artes populares. “Esperamos no futuro convidar mais cidades”, garantiu a governante, que, ainda assim, disse esperar cerca de 100 mil participantes durante os dez dias da Festa Internacional das Cidades de Gastronomia.

Orçamento de 24 milhões

Além de demonstrações culinárias, o programa inclui uma avenida com 100 bancas de comida das seis cidades criativas chinesas (Chengdu, Shunde, Yangzhou, Huai’an, Chaozhou e Macau) e de outras três cidades asiáticas: Phuket (Tailândia), Kuching (Malásia) e Iloilo (Filipinas).

A avenida ficará completa com 54 restaurantes de Macau, incluindo restaurantes de comida portuguesa, e com espectáculos, como danças folclóricas portuguesas, entre outros. A meio da festa, a 17 de Junho, vai decorrer a quarta edição do Fórum Internacional de Macau, que está de regresso após a pandemia, sob o tema “Gastronomia Holística: Comer bem, viver bem”.

O fórum vai reunir especialistas do sector e representantes de cidades criativas da UNESCO em várias áreas, para discutir “a gastronomia como uma força motriz importante para o desenvolvimento sustentável do turismo”, disse Senna Fernandes. O orçamento está estimado em 24 milhões de patacas, sendo que o Governo irá contribuir com 9,6 milhões de patacas, disse a directora da DST.